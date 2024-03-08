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羅東夜市阿灶伯羊肉湯被爆「洗衣袋燉湯」　衛生局稽查曝真相

▲▼洗衣袋燉湯？羅東夜市阿灶伯羊肉湯秀滷袋 衛生局稽查還清白。（圖／翻攝自爆料公社）

▲羅東夜市阿灶伯羊肉湯被爆「洗衣袋燉湯」，衛生局稽查曝光真相。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭羅東夜市知名的阿灶伯羊肉湯近日被網友質疑，疑似使用「洗衣袋」裝入中藥燉煮湯頭。針對投訴，業者澄清使用的是日本進口的專用網袋，而宜蘭縣衛生局派人調查後，也證實現場查無洗衣袋的物品，不過有部分作業場所不符合食品良好衛生規範，已責成業者限期改正

網友在臉書社團「爆料公社」貼出照片，拍攝地點在阿灶伯羊肉湯的攤販前，可以看見員工從熱湯中撈出一大包藥材，她則指稱包裹藥材的網袋其實是「洗衣袋」，讓她完全不能接受。其他網友看了也說，「我要吐了」、「塑膠微粒，喝下去」、「直接去衛生局，這材質應該不行」、「煮湯應該用不織布袋的，洗衣袋有點不妥」。

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對此，宜蘭衛生局表示，針對網友反映「業者使用洗衣袋放入中藥材燉煮羊肉湯」造成食安疑慮一案，衛生局知情後立即派人至業者製作場所稽查，經查現場並無發現有類似洗衣袋之包材，衛生局亦已責令業者對其所使用之食品容器具，須確認其材質及耐熱溫度符合相關規定。

另外，稽查人員發現，作業場所有部分不符合食品良好衛生規範，已開立限期改善通知書，責成業者限期改正，屆期如未改正者，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，並依同法第44條第1項規定，開處6萬元以上2億元以下罰鍰，亦將持續稽查，直到業者改善為止，以維護民眾食的安全。

根據《自由時報》報導，阿灶伯羊肉湯業者也澄清，她們使用的是日本進口的耐熱材質，最高可以承受到250度高溫，密封的地方也不是拉鍊，而是繩子，可能是因為使用了一段時間變形了，才會被網友誤認是拉鍊，甚至誤會是洗衣袋。

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