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中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機

▲▼中興大學人工湖清淤。（圖／翻攝自中興大學）

▲中興大學人工湖清淤。（圖／翻攝自中興大學）

文／中央社

中興大學人工湖中興湖4日到7日進行清淤，師生總動員展開環境生態教育，穿起青蛙裝下池辨識生物與撈捕，更撈到長達1.2公尺的鱸鰻，以及清出20年前Nokia手機等垃圾。

中興湖為1977年由中興大學學生以工讀或義務方式挖掘而成，長約89公尺、寬約109公尺，湖面積約2161坪，最深3公尺。相隔47年後，再度由師生下池清理環境，在最小的生態擾動下，由相關機構協助與校內生態環境學者專家指導下，對中興湖進行局部清淤、水質監測與移除外來種，別具意義。

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興大表示，4日至7日進行例行清淤作業，清除垃圾與部分淤泥，並在興大生科學院、農業學院與工學院師生，以及農業部生物多樣性研究所、台中市農業局與水利局、台中市野生動物保育學會共同參與下，融入環境教育。

這次工程4日開始抽水，7日在生科院長黃介辰、農業學院長陳志峰帶領下，與55名學生穿起青蛙裝跟雨鞋，有些下池辨識生物與撈捕，有些在池邊撿拾垃圾，有些人則在岸上協助生物安置。

歷經半天作業，興大指出，撈捕出近300隻生物。魚類包含長絲巨鯰、1.2公尺的鱸鰻、黃鱔、草魚、烏鰡、大頭鰱、鯰魚等多種；爬蟲類則有斑龜、紅耳龜、黃耳龜、中華鱉。

至於清出的垃圾類數量不多，興大表示，較特別的是20年前的Nokia手機、直排輪、瓶罐、車鎖、蝦籠、解剖剪刀等。

農業部生多所野動組副研究員林桂賢表示，藉由此次清池，適當移除一些會危害原生種的外來種，中興湖的環境相當適合本土魚種，未來再加入一些台灣本土原生種魚種，同時結合自然與人文，也可適度放入能與本土魚種共生且較無害的觀賞魚，中興湖將是市區或校園裡最具有環境生態教育功能的人工湖泊。

興大生科系大四生張宏嘉表示，這是他首次參與中興湖管理，撈捕過程中可直接跟國內外的專家請教討論，更是非常難得的機會。

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