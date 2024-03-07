翁曉玲氣炸！半小時連發3貼文　怒嗆：我的學問輪不到這些人評頭論足

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新科立委翁曉玲近期擬提案修法，將總統選舉改為二輪投票制，首輪得票率未過半時，將在14天後進行二輪投票，引發諸多討論；近期也因總質詢時對閣揆陳建仁說「質詢是上對下」，遭綠營圍剿。因此今上午短短半小時，翁就連發了3篇貼文，秀出自己的德文博士論文，怒嗆「我的法學素養和學問，輪不到這些人來評頭論足」。

翁曉玲在臉書上表示，近來民進黨部分委員和綠媒人士點名本人和國民黨黨團所提出的強化國會監督法案，說是毀憲亂政，又批評她是沒專業、沒學問，面對這些指教，她一笑置之，「我的法學素養和學問，輪不到這些人來評頭論足」。

翁曉玲放上自己的博士論文表示，她的法學著作、博士論文全部上網公開，敬請有興趣找碴的讀者，趕緊去買，庫存不多了，只是得花不少錢。

接著，翁曉玲針對近日提出的總統投票改二輪制她發表千字文，文中提到，現行制度造成選票浪費與白投的問題，到了選戰最後關頭，選民也有可能被迫「棄保」，放棄原先支持對象。而第二輪投票也可鼓勵主要的在野政黨相互整合，甚可促成聯合政府，進而產生強勢而穩定的行政體系。

至於現行總統選制需要改進，是否須要修憲？翁曉玲認為，應無必要。回顧我國行憲之初，憲法本文第46條規定，總統、副總統之選舉，以法律定之。民國36年當時制訂的「總統副總統選舉罷免法」第3條和第4條規定，總統、副總統係以「得國民大會代表總額過半數之票數者為當選」。

最後，也在近9點時，翁曉玲發了第三篇貼文，「陳水扁搶著要來立院國情報告，難道賴清德不敢來？─ ─ 立院有責任聽取總統國情報告」，她認為，總統來立院進行國情報告並接受立委詢答，是憲政上重要的問責機制，亦是落實權責相符的重要體現。上午短短半個小時，翁曉玲就發表了3篇言論大戰綠營及網路酸民，似乎真的相當不爽。

▼國民黨立委翁曉玲。（圖／記者黃克翔攝）



