三聯集團竹聯前執行長「吸金22億官司還在打」　助中資介選又起訴

▲三聯集團前執行長徐少東，遭橋頭地檢署依返滲透法等罪嫌起訴。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾任三聯集團執行長的徐少東，因涉嫌吸金22億元詐騙案，2021年被高雄地院依違反《銀行法》、洗錢罪判處有期徒刑13年，併科罰金1億元，案件尚未定讞；但徐少東在去年總統大選期間，又捲入中資介選案，涉嫌和親中的社團招待選民赴大陸旅遊，支持特定候選人，並在台發展親中組織，全案橋頭地檢署今（7）日偵結，依反滲透法、選罷法將徐少東提起公訴。

徐少東曾是竹聯幫捍衛隊的成員，後來成為三聯集團執行長，並將自己包裝成大老闆形象，還經常到處演講，沒想到卻被查出在2015年至2019年間，以招攬投資某行動通訊APP為名義，誆騙民眾先繳納10萬元保證金，之後每個月就能拿到2000元分潤，導致4000多人受騙，不法獲利金額高達22億元。

高雄地院在2021年12月24日審理此案，法官認為徐少東觸犯非法經營銀行業務罪、洗錢罪，分別判處有期徒刑12年、2年，合併應執行刑期為13年，併科罰金1億元，罰金部分得易服勞役。三聯集團不服提出上訴，但在去年5月被高雄高分院駁回上訴，全案仍未定讞。

徐少東的吸金詐騙案還未落幕，但在去年總統大選期間，徐少東竟又被爆出涉入中資介選案，橋頭地檢查出，徐少東和台灣新住民關懷總會周姓理事長涉嫌接受大陸指示介選，包括號召具影響力的地方人士赴陸，並分別於臺東及高雄等地區，招攬民眾前往大陸接受落地招待，希望他們支持特定政黨及候選人，宣傳支持主張「兩岸一家親」、「九二共識」、「反台獨」之泛藍陣營。

此外，徐少東還曾買通媒體，製造假民調，大肆宣傳，企圖影響總統大選，檢方還查出，徐少東為了取得對岸的信賴，曾經在台發展親中的組織，檢察官根據相關事證在今日偵結，依反滲透法、選罷法等罪，將徐少東提起公訴。