水鹿、紅鹿、梅花鹿成活教材　學童直呼「一鹿有你」真好！

▲南大附小與後港國小共學「茸鹿」主題，造訪嘉義鄒族逐鹿文創園區，了解原住民與鹿的狩獵文化，參訪七股區台灣鹿種鹿場，認識鹿的飼養管理及鹿茸生技研發。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年紐西蘭鹿茸將可零關稅進口，衝擊我國茸鹿產業，台灣鹿茸生科公司執行長林昆鋒，堅持用新思維創造新局面才能「鹿來鹿賀」，台南大學USR畜牧課程模組繼家豬、山羊、乳牛主題後，攜手南大附小與後港國小共學「茸鹿」主題。

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師生一行造訪嘉義鄒族逐鹿文創園區了解原住民與鹿的狩獵文化，並拜訪七股區台灣鹿種鹿場，認識鹿的飼養管理及鹿茸生技產品研發。

逐鹿社區合作社主席莊莫俄指出，鄒族祖先稱逐鹿為Poftongveoveo，意為追逐狩獵梅花鹿的地方。學童在長老鄭信得帶領下親近梅花鹿，觀察梅花鹿生氣時會跺腳，躺下休息則是在反芻。

南大附小學生劉妍均拿著俗稱「鹿仔樹」的構樹葉餵食梅花鹿，須把構樹葉舉高高才不會被梅花鹿一下子就搶光光。後港國小學生蘇宥安說到，鄒族家屋有獸骨架，族人將所獵到的山豬和鹿的牙齒、鹿角懸掛其中，表示授獵技巧高超，這裡可感受道地鄒族文化。

榮獲全國十大神農獎的林昆鋒養鹿已超過30年，近幾年跟著畜產試驗所做台灣鹿的人工生殖技術，是我國第一家取得種鹿畜牧場登記證的種鹿場。南大附小學生徐隶真說，近距離看到水鹿、紅鹿和梅花鹿，發現紅鹿體型特別大，水鹿的數量最多。林昆鋒指出，使用台灣在地的牧草、玉米、高粱供飼料使用，降低進口飼料的占比，致力落實淨零碳排及循環農業。

南大附小指導老師張景傑指出，台灣梅花鹿600年前就存在，是台灣的「原住民」，課程帶領學童體驗道地的鄒族文化，也深入養鹿場體驗割草餵鹿之大不易，使用專業器械才能提高效率。台南大學教務長歐陽誾提到，要學習林昆鋒執行長有前瞻性的思維和眼界，減緩2025年紐西蘭鹿茸零關稅進口的衝擊，就要做出有競爭力的產品。