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社會 社會焦點 保障人權

抽菸被取締嗆警傻逼「看我怎麼奪槍」　囂張男被判拘役80日

記者黃翊婷／台北報導

黃姓男子與友人在火車站內抽菸，被巡邏警員取締，竟當場罵警「傻逼」，還用酒瓶敲擊警用配槍，嗆聲「你看我怎麼奪你的槍」、「我槍頂在你們腦門上，你就會叫我老大了」，結果反遭當場壓制逮捕。台北地院法官審理後，依侮辱公務員罪、妨害公務執行罪判處黃男拘役80日，得易科罰金8萬元。

▲▼警察。（圖／CFP）

▲黃男嗆警「傻逼」，還作勢奪槍。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，黃男過去因妨害公務、醫療法等案件，被法院判處有期徒刑確定，直到2023年5月才執行完畢出監，沒想到他仍不知悔改，日前在火車站內與友人一起抽菸，被兩名巡邏警員制止並取締，竟心生不滿當場罵警「傻逼」。

更誇張的是，黃男還當眾拿酒瓶敲擊警用配槍，嗆聲「你在講話當時，你的槍就不見了啦」、「你的槍在我手裡啦」、「你看我怎麼奪你的槍」、「我槍頂在你們腦門上，你就會叫我老大了」等等，作勢奪槍，結果當場被警員壓制逮捕。

台北地院法官認為，黃男未能控制自己的情緒，蔑視國家公權力執行，法治觀念淡薄，考量到他已經坦承犯行，最終依侮辱公務員罪判處拘役50日，另依妨害公務執行罪判處拘役50日，合併應執行拘役80日，得易科罰金8萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：吸菸有害健康！

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