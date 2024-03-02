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社會 社會焦點 保障人權

網遊罵隊友「廢物」挨罰8千元　男3理由求輕判仍慘敗

記者黃翊婷／台北報導

男子阿豪（化名）先前玩網路遊戲時，因為不滿組隊對戰的輸贏結果，竟在遊戲內的公共平台罵隊友「廢物」，結果反遭一狀告上法院，一審被判罰金8000元。阿豪上訴表示，自己上班不到半年，還欠數萬元健保費，而且是首犯，希望法官從輕量刑；但台北地院法官認為，一審已經衡量過阿豪的經濟狀況，並無不當情形，最終裁定駁回，全案確定。

▲▼18歲男子長時間待在網咖打遊戲，沒想到從座椅起身後竟然暈眩倒地。（示意圖／CFP）

▲阿豪玩遊戲罵隊友，挨罰8000元，上訴求輕判仍遭駁回。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿豪先前在網路遊戲中與多數不特定玩家組隊，但他認為對戰的輸贏結果不符合期待，竟在遊戲內的公共平台，留言「廢物」、「范建」、「基八毛」等文字辱罵隊友，貶損隊友的人格及社會評價，因而挨告。

阿豪一審被判處罰金8000元，他不滿提出上訴，表示自己上班不到半年，還因為欠著數萬元健保費遭到強制執行，加上是首犯，希望法官能從輕量刑。

不過，台北地院法官認為，阿豪目前有工作，月收入大約2萬2000元至2萬4000元，無需扶養他人，況且一審判處罰金8000元，同時諭知得易服勞役8日，已經具體審酌刑法第57條各款所列的情形，並無量刑不當的情況，最終裁定駁回阿豪的請求，全案確定。

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