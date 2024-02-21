氣兒子女友「40歲自稱27歲」　媽媽怒嗆2句話被判刑

記者黃翊婷／台北報導

婦人阿鳳（化名）不滿兒子與女友A同居，雙方發生口角，竟氣得當街大罵A女「爛女人」，因而挨告。雖然阿鳳強調是因為氣不過A女40多歲卻自稱27歲，還與兒子交往同居，但並未獲得台北地院法官採信，日前被依公然侮辱罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

▲阿鳳不滿A女隱瞞真實年齡與兒子交往。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳因為反對兒子與A女交往同居，雙方產生嫌隙，2022年7月間她前往兒子住處，卻與A女發生口角，竟當街辱罵對方「爛女人」、「討客兄」。

阿鳳挨告之後否認公然侮辱犯行，強調自己說的都是事實，她是因為不滿A女已經40幾歲了，卻自稱27歲且無婚姻關係，和兒子交往同居，才會氣得說出那些話。

但台北地院法官認為，不論阿鳳的辯詞內容是否屬實，都是A女的個人私德和相關家庭間的私人糾紛，況且阿鳳已經是有相當生活經驗的成年人，不可能不知道「爛女人」、「討客兄」均屬於侮辱人的用語，卻還是當街說出口，因此認定她主觀上有侮辱A女的意思。

法官表示，阿鳳只是因為不滿兒子的交往對象，竟不知理性溝通、克制情緒，因而觸法，對A女的人格及社會評價造成侵害，考量到她至今仍否認犯行，也未與A女達成和解，最終依公然侮辱罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。