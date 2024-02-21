　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

氣兒子女友「40歲自稱27歲」　媽媽怒嗆2句話被判刑

記者黃翊婷／台北報導

婦人阿鳳（化名）不滿兒子與女友A同居，雙方發生口角，竟氣得當街大罵A女「爛女人」，因而挨告。雖然阿鳳強調是因為氣不過A女40多歲卻自稱27歲，還與兒子交往同居，但並未獲得台北地院法官採信，日前被依公然侮辱罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

牽手,情侶,夫妻,戀愛,逛街,外遇,婚外情,出軌,偷吃,十指緊扣（示意圖／CFP）

▲阿鳳不滿A女隱瞞真實年齡與兒子交往。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳因為反對兒子與A女交往同居，雙方產生嫌隙，2022年7月間她前往兒子住處，卻與A女發生口角，竟當街辱罵對方「爛女人」、「討客兄」。

阿鳳挨告之後否認公然侮辱犯行，強調自己說的都是事實，她是因為不滿A女已經40幾歲了，卻自稱27歲且無婚姻關係，和兒子交往同居，才會氣得說出那些話。

但台北地院法官認為，不論阿鳳的辯詞內容是否屬實，都是A女的個人私德和相關家庭間的私人糾紛，況且阿鳳已經是有相當生活經驗的成年人，不可能不知道「爛女人」、「討客兄」均屬於侮辱人的用語，卻還是當街說出口，因此認定她主觀上有侮辱A女的意思。

法官表示，阿鳳只是因為不滿兒子的交往對象，竟不知理性溝通、克制情緒，因而觸法，對A女的人格及社會評價造成侵害，考量到她至今仍否認犯行，也未與A女達成和解，最終依公然侮辱罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。

ET快訊
臭味飄雙北！　專家示警：污染物可能殘留巷道內
國小兄妹日睡6.5hrs「23點還在唸英文」　醫示警5大危害
惡臭飄雙北！蔣萬安緊急視察　里長當面急問：到底有無毒？
雙北臭炸！　新店苦主慘「氣喘掛急診」
陸快艇2死！海巡改口認了「船身多次接觸」　關鍵5分鐘未錄影
惡臭瀰漫雙北！　北市教局比照防疫：擬訂5應變措施
快訊／書記官偷拍21女！收藏199張彩照...判決出爐
4生肖「雨水」要發了！　財運如天降大雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎湖跨海大橋驚傳婦人落海！民眾目擊報案　警消出動陸海空搜救中

恐怖！彰化男追女不成「炸情敵家」　大年初二丟瓦斯鋼瓶被收押

快訊／台南吉普車、機車相撞　男騎士卡車底失去生命跡象

蘿莉控「小學門口車震」10歲女　狂拍性愛片...遭父抓包竟私奔

雲林民宅「落地窗碎裂」！　金錢糾紛狠丟土製炸彈...4匪落網

Ben闖食人族影片創1132萬人次朝聖　塔利班的AK47隨他拿

陸快艇翻覆2死！海巡改口認了「船身多次接觸」　關鍵5分鐘未錄影

快訊／已婚書記3年官偷拍21女！收藏199張彩照...一審判決出爐

氣兒子女友「40歲自稱27歲」　媽媽怒嗆2句話被判刑

快訊／彰化和美塑膠回收廠大火！警消出動75人　400坪廠房全燒毀　

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

高雄女大生車禍+熱心女騎士指揮交通

立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

澎湖跨海大橋驚傳婦人落海！民眾目擊報案　警消出動陸海空搜救中

恐怖！彰化男追女不成「炸情敵家」　大年初二丟瓦斯鋼瓶被收押

快訊／台南吉普車、機車相撞　男騎士卡車底失去生命跡象

蘿莉控「小學門口車震」10歲女　狂拍性愛片...遭父抓包竟私奔

雲林民宅「落地窗碎裂」！　金錢糾紛狠丟土製炸彈...4匪落網

Ben闖食人族影片創1132萬人次朝聖　塔利班的AK47隨他拿

陸快艇翻覆2死！海巡改口認了「船身多次接觸」　關鍵5分鐘未錄影

快訊／已婚書記3年官偷拍21女！收藏199張彩照...一審判決出爐

氣兒子女友「40歲自稱27歲」　媽媽怒嗆2句話被判刑

快訊／彰化和美塑膠回收廠大火！警消出動75人　400坪廠房全燒毀　

深坑大火導致惡臭瀰漫！　新北國民黨議員也怒：沒見侯友宜有處理

澎湖跨海大橋驚傳婦人落海！民眾目擊報案　警消出動陸海空搜救中

寶寶粉離開陳佩琪貼文讚數下滑？　她：支持者看穿蹭流量假戲碼

「才二月就這麼熱了？」　一票人爆有感：已開2天冷氣

從出生養了牠10年　動物園管理員遭「公獅咬死」滿臉血倒在鐵籠外

食藥署成為ICMRA準會員　外交部：證明「專業、務實、有貢獻」

籃球賽竟演變成刑事案件　活塞悍將「揮拳事件」近日將開庭

恐怖！彰化男追女不成「炸情敵家」　大年初二丟瓦斯鋼瓶被收押

今天衝了！　超商「夯番薯第2件2折」限時6周吃

離婚8年！　男子法院外「槍決前妻」後自盡

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

前綜藝主持性侵恐慌症男網友！他發病倒地遭硬上得逞

女房東帶看房　遭房客持剪刀性侵

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

南投員警上山打獵遭射殺　兇手抓到了

王牌律師淪詐騙首腦！　6豪宅現金多到堆走道

即／台中大遠百22歲女墜樓亡　家屬急北上認屍

澳男大生誤食老鼠藥　台籍女友被移送

陸快艇翻覆2死5分鐘過程曝！海巡親揭沒錄影原因

快訊／上班注意！　國1「4車追撞」

即／霧鎖金門「航班大亂」旅客怒吼：我要回家

陸快艇翻覆2死！海巡改口認了「船身多次接觸」

更多熱門

相關新聞

罵店員死宅挨罰4千　男1原因獲緩刑

罵店員死宅挨罰4千　男1原因獲緩刑

阿德（化名）去年5月間前往某超商購物，結帳時認為店員態度不佳，竟當場氣罵對方「他X的」、「死宅」，因而挨告。台北地院法官審理之後，依公然侮辱罪判處阿德罰金4000元，但考量到他是因為聯繫不上店員，才遲遲無法達成和解，尚具悔意，最終予以宣告緩刑2年，並接受1場法治教育課程。

舅向外甥女討25年壓歲錢　結局被打臉

舅向外甥女討25年壓歲錢　結局被打臉

名律師劉韋廷捲豪門爭產案　花10年訴訟獲無罪

名律師劉韋廷捲豪門爭產案　花10年訴訟獲無罪

人夫激戰小三15次　甜蜜告白下場曝光

人夫激戰小三15次　甜蜜告白下場曝光

妻抓包財產上億夫偷吃　小三1物成鐵證

妻抓包財產上億夫偷吃　小三1物成鐵證

關鍵字：

台北地院

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

慈妹爆熱戀了！

前綜藝主持性侵恐慌症男網友！他發病倒地遭硬上得逞

女房東帶看房　遭房客持剪刀性侵

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

主人搬到國外棄養貓　牠難過哭了

夏克立頻懷疑外遇　全因黃嘉千「十年前的一個謊言」

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面