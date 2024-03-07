偷284張空白總統選票藏起來　怕留指紋「2張沖馬桶」怪翁下場曝

▲郭男（右2）坦承偷把284張總統大選空白票藏起來，獲緩起訴處分。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

今年初總統大選投票當天，台北松山區傳出284張總統選舉空白票遺失案，警方獲報在現場5樓角落發現裝著選票的紙袋，並循線將涉案的郭男(75歲)逮捕到案，郭坦承偷票，並表示怕被查到指紋，已把最上面2張揉成一團，丟馬桶沖掉，台北地檢署調查後，7日依《正副總統選罷法》將他緩起訴2年，但須繳交國庫8萬元。

緩起訴處分書指出，2024年1月13日，第16任總統副總統及第11屆立委選舉投開票日，郭男在北市松山區民有區活動中心交誼廳，因不滿選務人員的開票作業，下午5點左右，把工作人員放在交誼廳沙發上，裝在紙箱裡沒被領用的284張 餘票284張拿走，藏在衣服內側口袋後攜出。

郭男把偷來的空白票帶到5樓閱讀室，放進白色紙袋内，再藏放在角落書櫃上，之後想起最上面2張選票可能留下他的指紋，又抽出最上面的兩張選票，揉成一團後拿到4樓洗手間馬桶沖掉。

松山警方接獲通報後，立即調閱監視器追查，仍然在白色紙袋上採集指紋，與郭男因前案留下的生物跡證相符，鎖定曾到場投票的郭男。

郭男一開始否認犯行，最後坦承並表達後悔，檢察官考量郭男偷走的是用剩的選票，並不會影響選舉結果，且只是藏起來，沒有據為己有，因此給予緩起訴處分。