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社會 社會焦點 保障人權

桃園貪玩法鬥犬偷跑出門迷路　主動跳上警車回首賣萌求救

▲貪玩法鬥犬偷跑出門迷路。（圖／中壢警分局提供，下同）

▲貪玩法鬥犬偷跑出門迷路，警方前往救援。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

中壢分局龍興派出所接獲熱心民眾報案，一隻法鬥犬在龍興國中前沿街亂竄險被車撞，巡邏員警方玉涵、陳繹中火速趕往現場，發現法鬥犬親人不怕生，見牠身上毛髮乾淨還戴有紅色項圈，於是準備帶往掃瞄晶片，沒想到法鬥看到員警打開車門，竟一搖一擺主動跳上警車，還使出賣萌撒嬌功，逗的員警哭笑不得，警方依照晶片內的資訊，與鄭姓女飼主取得聯繫前來帶回。

▲貪玩法鬥犬偷跑出門迷路。（圖／中壢警分局提供，下同）

這名鄭姓婦人接獲通知慌張趕到派出所，法鬥犬「炯炯」一見主人興奮的直搖尾巴，鄭婦非常激動地抱著愛犬，一直向警方道謝並表示，早上急忙趕著出門上班，未發現院子門竟沒有關緊，導致牠趁家人不注意，自行將門撞開跑出來玩，幸好遇到暖心的民眾及警方，才讓愛犬能平安返家，結束這場貪玩驚魂記。

▲▼法鬥犬見警開車門立即主動跳上車，還一臉賣萌撒嬌。（圖／中壢警分局提供）

▲▼法鬥犬見警開車門立即主動跳上車，還一臉賣萌撒嬌。（圖／中壢警分局提供）

▲▼法鬥犬見警開車門立即主動跳上車，還一臉賣萌撒嬌。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局表示，警方持續強化為民服務，寵物對飼主來說就如同家人一般的「毛小孩」，若家中有飼養寵物，建議一定要植入晶片辦理登記，若不慎走失時，才可透過晶片資料，迅速將寵物送回飼主的懷抱。另外也提醒飼主一定要注意「毛小孩」相關安全措施失，關緊獸籠、出入公共場所繫牽繩，以免發生交通事故或衍生憾事。

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