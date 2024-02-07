春節首選黃荊系列商品　保肓署屏東分署：放鬆森心過好年

▲駱駝梳+黃荊舒緩按摩油 。（圖／林業保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

迎接113年春節，林業保育署屏東分署推出國產材及非木質材料舒緩身心產品，純天然的材料，讓民眾您放鬆森心過好年。

保育署屏東分署表示，國產材無患子駱駝梳，除了能使秀髮柔順，還有按摩穴道舒緩筋骨功能，且每個駱駝梳均具有獨一無二的天然木紋；黃荊舒緩按摩油可藉由無患子駱駝梳或直接推壓使用達舒緩功效，黃荊精油溫熱眼罩熱敷眼睛同時散發溫暖香氣，黃荊香露則是以黃荊純露搭配複方天然香料調配成具多層次韻味的香氣噴霧，可讓生活空間保持清香。

屏東分署MadeinTaiwan商品春節優惠價，駱駝梳搭配黃荊舒緩按摩油999元，黃荊香露899元，黃荊精油溫熱眼罩350元，優惠期間自即日起至113年2月29日止，歡迎洽詢林業保育署屏東分署(08-7236941#225)購買，或至墾丁、雙流及藤枝國家森林遊樂區遊客服務中心購買。

屏東分署表示，國產材利用除了可增加國家的經濟、環境及公益功能，促進林地林用、提振山村經濟及減少進口木材長程運輸的碳足跡外，山村在地社區亦可獲得相對的效益，如：鼓勵造林伐採相關廠商雇用在地社區人力，增加在地社區就業機會等，好處多多，希望民眾透過消費，一起支持國產竹木材產製品。