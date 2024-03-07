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私訊「加入FB社團要審核喔」一堆人收到　又是詐騙集團新招

▲▼私訊「加入FB社團要審核喔」一堆人收到　又是詐騙集團新招。（圖／翻攝臉書）

▲近期出現大量「加入FB社團要審核喔」的詐騙訊息。（圖／翻攝臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近年來詐騙案件數量持續攀升，詐騙集團不分年齡族群騙取民眾的錢財，手法也不斷更新。近期，許多網友收在臉書收到類似的提問，追問後才知道對方要推薦股票分享的詐騙社群。

有網友在臉書社團「Disney+ 新台灣討論區」發文表示，突然有默聲帳號斯訊他，說進入社團後要審核，並提出兩個問題「台灣最高的山是什麼山？您目前持有的股是哪一檔？」瞬間讓他傻眼地回「最高的山是玉山，我的持有股官你什麼事？關社團什麼事？」隨後便被詐騙封鎖。

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網友看完紛紛留言，「我常常收到訊息問加入是否同意不打廣告，都是詐騙」、「我也收到了」、「我也有，我以為是我申請的什麼社團，還以為自己誤按跟對方道歉」、「都是詐騙集團，幸好我都不理」、「台灣最高的山是玉山，我目前持有的股是屁股」、「我直接封鎖」、「是詐騙，而且問的人，是被盜帳號的。我好友裡面好多人帳號被盜，訊息給一堆人問加入股票社團」。

據了解，「加入社團後不可以打廣告訊息」這類詐騙訊息，去年開始出現，會由假帳號、被盜帳號私訊，使用話術哄騙民眾加入LINE，跟著裡面的老師投資。

此外，臉書社團可設定審核機制，會讓網友看到社團宣導的禁止項目並回答意願。如果是真實社團，管理員不會私訊驗證。若想阻止類似詐騙私訊，可將Messenger內的陌生帳號訊息設定關閉。

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