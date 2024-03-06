臉書IG當機2小時！白議員向消保官抗議「要Meta提回饋補償措施」

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臉書IG當機2小時！陳宥丞向消保官抗議「要Meta提回饋補償措施」

▲Meta體系5日深夜全面當機。（圖／記者許力方攝）

▲Meta體系5日深夜全面當機。（圖／記者許力方攝）

記者閔文昱／綜合報導

Meta旗下社群平台，包括臉書、Instagram、Threads皆於台灣時間昨（5）日晚間11時30分左右大當機，使用到一半時手機無故遭到登出，影響全球千百萬用戶，經過兩小時多的搶修才恢復正常。對此，台北市民眾黨議員陳宥丞表示，將請消保官抗議臉書Meta公司，也希望對方能提出善意的回饋方案或補償措施。

陳宥丞6日晚間在臉書發文指出，針對Meta旗下社群平台5日晚間全面當機，Meta公司解釋是因為技術問題，處理了2個多小時才修好，事後也沒有補救措施，然而台灣FB和IG的用戶可是超過2020萬人，FB還是最大社交平台，很多公司靠臉書行銷，花錢買廣告推廣，還有用戶付費買「Meta驗證」，一個月455元，就為了在FB或IG上面有個藍勾勾，顯示是真的有認證過，確保真實性。

▲台北市民眾黨議員陳宥丞。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市民眾黨議員陳宥丞。（圖／記者周宸亘攝）

陳宥丞直言，臉書一直都有一堆問題，觸及率政策說變就變，管制標準也不一致，這次當機嚴重影響使用者，尤其是廣告商和付費用戶，可是Meta公司居然一句解釋都沒給，這種高高在上的態度實在是不可取。

陳宥丞提到，即使是電信斷線讓用戶不能上網，或者Uber Eats最近也爆大當機，讓大家點餐結帳都搞不定，這些公司都會出補償措施，彌補使用者損失，因此他這次將請消保官抗議臉書Meta公司，也希望對方能考慮使用者的損失，提出善意的回饋方案或補償措施，展現對使用者權益的重視。

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