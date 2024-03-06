大樓磁磚砸毀路旁車輛　桃園建管處：要求社區改善並賠儅

▲桃園區一棟大樓磁磚砸毀路旁車輛。（圖／建管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區民族路與新生路口一處社區大樓，昨晚發生磁磚脫落、砸毀路邊小客車事件，桃園市政府建築管理處6日派員到現場，確認防護區域妥善圍設，張貼警告標語，確保用路人安全，同時要求該社區管理委員會立刻加裝防護網，限期完成外牆體檢，並予受害小客車車主相關賠償。

▲市府建築管理處派員到現場了解。（圖／建管處提供）

市府建管處說明，近日來，氣候多變，易造成建築物外牆磁磚因熱漲冷縮而脫落，建管處針對昨晚於民族路與新生路導致民車損毀憾事，除要求該社區管委員立刻裝設防護網，確保民眾通行安全外，一個月內須完成建物外牆體「檢」，提出因應防護及修復作為，本次所致自小客車毀損也要社區賠償，後續也將追蹤該案改善情形，如無改善將祭出新台幣6萬元罰單。

建管處說，市區大樓林立，大樓多有磁磚外牆，各社區管委會或建物所有權人，應加強建物安全管理，全面檢測建物外觀狀態，建物外牆磁磚如有剝落情形，則應立即設置防護措施，加裝防護網設施，並邀請專業技師速進行外牆體檢，速修復才是正道，避免天外飛來橫禍；凡有磁磚落情事，將依「建築法」裁處，倘限期改善社區仍無積極作為，將續依建築法