軍醫之光！　林耕民獲國軍首位世界3心臟學會院士

軍聞社／記者吳冠萱花蓮6日電

國軍花蓮總醫院醫療部主任林耕民上校在照顧患者之餘，長年研究軍人健康議題及菸害、動脈硬化等專業領域，繼取得美國心臟學會、美國心臟學院院士後，去年底再以致力於心血管疾病預防醫學研究，獲選為歐洲心臟學會院士，成為國軍首位獲得世界3大心臟學會院士的軍醫，實力備受國際肯定。

林耕民上校深入研究心臟內科領域，迄今已發表逾200篇國際論文，多篇刊登於世界權威期刊，包括《美國醫學會期刊》、《內科醫學年鑑》、《歐洲心臟雜誌》與《美國流行病學雜誌》等，並在2021年獲選美國心臟學會院士，翌年取得美國心臟學院國際院士，去年再榮膺歐洲心臟學會院士；目前全臺同時擁有3個世界心臟學會院士的醫師或學者不超過5位，軍職僅他1人，卓越成就實為軍醫之光。

林上校表示，國軍花蓮總醫院提供良好的環境，讓他能致力於心臟科相關的臨床工作和研究，並在國防部支持下，於2013至2014年赴美國西北大學研究深造，進行心臟血管預防醫學相關研究，學成返國後，將研究結果運用在國軍官兵的健康與體適能，預防心臟疾病，期透過衛教和宣導，降低危險因子，守護國軍及民眾的健康。

林上校指出，他秉持追求榮譽和為國爭光的初心，並在受到國防醫學院師長和臺灣心臟科前輩的鼓勵，以及在美國西北大學預防醫學系教授指導下，接連獲得世界3大的心臟學會的肯定，未來將持續努力，實現「以人為本，健康尊嚴，仁心仁術」的核心價值，為國人貢獻一己之力。