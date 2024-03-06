他載孕妻國道逼車「掏槍開轟」　物流車司機驚魂：以為會完蛋

▲李男不爽貨車司機擋道，竟掏槍射擊貨車車門。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者吳佩蓁／新竹報導

新竹一名李姓男子駕駛自小客車載孕妻行經國道1號南向81K、湖口路段時，他不滿前方物流貨車擋道，加速切入貨車前方並刻意急煞，遭貨車司機閃燈按喇叭示警，李男見狀隨即踩油門上前與貨車併行，搖下車窗後竟掏出手槍開槍，造成貨車右側車門鈑金留有10mm凹洞，李男挨告後否認開槍，辯稱他只是丟石頭，新竹地院審理後，依毀損罪，處李男有期徒刑10月，可上訴。

判決指出，這起行車糾紛發生在2022年11月19日凌晨3時38分許，貨車司機行經案發地點時，李男駕駛自小客車突然從左側切到貨車前方並急煞減速，他當下直覺按喇叭並閃遠光燈，沒想到此舉惹怒李男，馬上搖下車窗並疑似拿出手槍朝貨車比劃，之後貨車司機就聽到一聲車身疑似被異物打到的聲音，因此他提前下車查看，竟發現副駕駛座車門出現一個圓形小凹洞，他懷疑遭對方開槍隨即報警提告。

▲李男朝貨車車門右側車門開槍，造成鈑金凹損留有10mm圓形彈孔 。（圖／翻攝判決書）



貨車司機事後心有餘悸，證稱「我當時聽到車體被異物打到的聲音，且對方已經拿槍出來了，我覺得我會完蛋」，依當時情形他認為李男不是一個理性可以溝通的人。

李男辯稱「我只是拿石頭丟貨車，我認為這樣不構成恐嚇罪，當時對方也有挑釁我，我懷孕的老婆也在車上，如果發生事情怎麼辦，我是在防衛自己」，之後又改口稱是拿石頭、槍型防狼噴霧器、黑色鐵罐揮舞，至於貨車的凹痕，李男先辯稱「凹痕搞不好是他車身本來就有的」，之後又改口說是他用石頭丟的，但因李男說詞一變再變，法官認為不可採信。

法官勘驗貨車凹痕，發現該凹損呈現幾乎完美圓形，且整體直徑將近1公分（即10mm），研判不可能是石頭等不規則形狀丟擲產生，而一般BB彈丸直徑為6mm也不符，因此認定可能是使用9mm子彈槍枝射擊，但因槍枝之發射動能亦未經實際鑑定，故僅認定為「不明槍枝」。

新竹地院審理認為，李男自身不當切車道後急煞之駕駛行為在先，僅因貨車司機按喇叭，竟開槍恐嚇，顯然過份激烈而逾越常理下可容忍之份際，審酌李男犯後辯詞反覆、矛盾否認犯行，至今仍將衝突原因貨車司機，辯稱是因對方挑釁，依毀損罪，處李男有期徒刑10月，可上訴。

