　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

他買車追問3字「吃了女業務」曝對話截圖　車商開告了

▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲買車男自爆「吃了女業務」，曝對話截圖狂問3字，車商開告了。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

中國有一名陳姓車友近日在微博爆料，他透過購買一輛比亞迪轎車，成功與賣車的女業務上床，還公開雙方的對話截圖，貼文一出立刻引發網友熱議。對此，女業務事後出面否認此事，強調已經報警處理，車商也聲明此事是謠言，相關言論嚴重損害員工與公司名譽，將會提告究責。

曝光的微信對話截圖可以看見，陳姓車友與陳姓女業務正在預約賞車，他突然開口直接詢問陳女「買秦PLUS可以口嗎」，陳女第一時間回答不懂他在說什麼，還轉移話題說可以再幫忙多爭取優惠，不過他依然沒有退縮，反而繼續追問「能口嗎」，陳女這時才回應「要不找個時間出來談一下嗎？」

陳姓車友表示，他後來成功說服陳姓女業務，兩人在廣州市白雲區一間旅館發生性關係，還聲稱拍下了對方的照片。貼文一出立刻引發微博網友熱議。

▲▼老司機連問女業務「能口嗎」　他嗨po成功約砲影片讓車商吉了。（圖／翻攝自抖音）

▲▼老司機連問女業務「能口嗎」　他嗨po成功約砲影片讓車商吉了。（圖／翻攝自抖音）

▲陳女事後在抖音表示，陳姓車友的爆料不是真的，請大家不要再轉傳謠言。（圖／翻攝自抖音）

對此，被點名的陳女事後在抖音澄清，陳姓車友的爆料不是真的，這個謠言造成她被迫離職，造成她非常大的困擾，表示已經報警處理，請大家不要再造謠。比亞迪王朝廣州東湖中心1日也發文聲稱，車友的爆料完全是謠言，相關言論嚴重損害員工與公司名譽，已委託律師收集證據，後續會提告究責。

ET快訊
快訊／Meta全掛不孤單　YouTube也「發生錯誤」無法觀
快訊／Meta爆大規模災情　「FB、IG全登出」
Karina親自發聲道歉了　認愛李宰旭惹怒粉絲
陸網紅自創健身操69kg→40kg！　謝忻「跟跳100下」起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

他買車追問3字「吃了女業務」曝對話截圖　車商開告了

人大後總理記者會成絕響！　「回顧往昔」吐真言時刻

兩會側寫／中外記者清晨4時等看李強報告　放大觀察每個細節

李強涉台報告「緊跟黨腳步」　分析：反獨反干涉力道更強

驚蟄就要打小人！　港「打小人橋」攤位起火...有人連兩年打同學

驚悚畫面曝！2駕駛「站路中爭吵70秒」　遭貨車撞飛1死1重傷

中國經濟成長目標5%　專家：提振信心意圖濃

天災不影響收成？陸連續9年保持糧食產量　官方打包票不可能造假

網紅彩妝鼻祖Benefit將「退出中國市場」　銷售通路陸續關閉

陸赤字率維持3%　專家：財政政策總體上保持穩成長取向

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

貪玩姪女擺弄湯匙不吃飯　被舅罵大哭→緊閉雙眼

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

過年舉辦家族台語歌唱大賽　網見場面超歡樂：怎報名？

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

他買車追問3字「吃了女業務」曝對話截圖　車商開告了

人大後總理記者會成絕響！　「回顧往昔」吐真言時刻

兩會側寫／中外記者清晨4時等看李強報告　放大觀察每個細節

李強涉台報告「緊跟黨腳步」　分析：反獨反干涉力道更強

驚蟄就要打小人！　港「打小人橋」攤位起火...有人連兩年打同學

驚悚畫面曝！2駕駛「站路中爭吵70秒」　遭貨車撞飛1死1重傷

中國經濟成長目標5%　專家：提振信心意圖濃

天災不影響收成？陸連續9年保持糧食產量　官方打包票不可能造假

網紅彩妝鼻祖Benefit將「退出中國市場」　銷售通路陸續關閉

陸赤字率維持3%　專家：財政政策總體上保持穩成長取向

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

中菲海警船碰撞畫面曝光！大陸外交部：現場操作專業克制

迪麗熱巴「天使蹲」爆紅！醫：易造成關節損傷

25歲女醫學生像牛馬一樣幹活…反鎖在醫院厠所輕生亡！

BMW共享汽車？小偷與車主錯開日夜用車

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

2駕駛站路中爭吵70秒　遭貨車撞飛…畫面曝

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨

金價刷新歷史紀錄！陸業者：20年來第一次見

2024兩會／李強「首次」工作報告傳遞黨意志

陸全國人大開幕　李強：中國2024年經濟增長5%左右

陸人大今開幕　李強發表「首份工作報告」

陸2024軍費達台灣12倍 1.6655兆元人民幣增幅7.2％

19歲弟拉肚子一查罹患綠色癌症…醫搖頭：無法治癒

更多熱門

相關新聞

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

我的性啟蒙很晚，直到大三那年才開始真正的交男朋友。我們的相處一直很愉快，甚至到大四時我們就已經同居了，但不知道為什麼我們就是無法進行性行為，直到畢業後的第二年，男友沒說什麼理由就提分手，但在分手的前一晚我們還有「再嘗試一次」，那是他和我的最後一次，也是他最難堪、最後竟然硬不起來的一次。

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

BMW電動休旅遭撞　黑絲女業務下車成焦點

BMW電動休旅遭撞　黑絲女業務下車成焦點

挖呀挖黃老師遭曝下海？手臂刺青成闢謠關鍵

挖呀挖黃老師遭曝下海？手臂刺青成闢謠關鍵

女兒遭女大生約砲求償200萬落空　判決理由曝

女兒遭女大生約砲求償200萬落空　判決理由曝

關鍵字：

女業務約砲

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

黃金牌告價創高！專家預言有「拋金潮」

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

「雲霄飛車」降溫來了！急凍4天最冷跌破10度　連2天全台甩雨　

丁噹「險罹子宮頸癌」急動手術！　醫揭1關鍵原因：跟性生活有關

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

台灣又有大陸品牌新車現身測試

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面