他買車追問3字「吃了女業務」曝對話截圖　車商開告了

▲買車男自爆「吃了女業務」，曝對話截圖狂問3字，車商開告了。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

中國有一名陳姓車友近日在微博爆料，他透過購買一輛比亞迪轎車，成功與賣車的女業務上床，還公開雙方的對話截圖，貼文一出立刻引發網友熱議。對此，女業務事後出面否認此事，強調已經報警處理，車商也聲明此事是謠言，相關言論嚴重損害員工與公司名譽，將會提告究責。

曝光的微信對話截圖可以看見，陳姓車友與陳姓女業務正在預約賞車，他突然開口直接詢問陳女「買秦PLUS可以口嗎」，陳女第一時間回答不懂他在說什麼，還轉移話題說可以再幫忙多爭取優惠，不過他依然沒有退縮，反而繼續追問「能口嗎」，陳女這時才回應「要不找個時間出來談一下嗎？」

陳姓車友表示，他後來成功說服陳姓女業務，兩人在廣州市白雲區一間旅館發生性關係，還聲稱拍下了對方的照片。貼文一出立刻引發微博網友熱議。

▲陳女事後在抖音表示，陳姓車友的爆料不是真的，請大家不要再轉傳謠言。（圖／翻攝自抖音）

對此，被點名的陳女事後在抖音澄清，陳姓車友的爆料不是真的，這個謠言造成她被迫離職，造成她非常大的困擾，表示已經報警處理，請大家不要再造謠。比亞迪王朝廣州東湖中心1日也發文聲稱，車友的爆料完全是謠言，相關言論嚴重損害員工與公司名譽，已委託律師收集證據，後續會提告究責。