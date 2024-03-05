Pixel三用功能更新　「畫圈搜尋」下放舊機型

▲Pixel三月功能更新。（圖／Google）

記者陳俐穎／綜合報導

Google今宣布三月份的全新功能推送，更新內容涵蓋 Pixel 手機的多項新功能，包含Pixel 7 支援畫圈搜尋、更便利的應用程式畫面分享等等。

Pixel 7 支援畫圈搜尋：

Google 推出全新的「畫圈搜尋」，透過 Pixel 8 系列手機，用更簡單又便利的方式來搜尋想要查找的內容。接下來，這項功能將擴大支援 Pixel 7 和 Pixel 7 Po，不需要切換應用程式，就能輕鬆展開搜尋。只需要長按 Pixel 首頁按鈕或導覽列，就可以用畫圈、塗鴉、點按等不同方式，在圖像、文字或影片上搜尋想知道的資訊。

在 Instagram 上呈現 10 位元影片內容：

Pixel 手機可以錄製 10 位元 HDR 影片，捕捉並呈現色彩鮮豔、亮度及對比度更高的影片效果。可以使用 Instagram Reels 錄製並上傳 10 位元 HDR 影片，並在 Instagram 上傳分享 Ultra HDR 照片。

更便利的應用程式畫面分享：

透過全新的應用程式畫面分享功能，使用手機進行視訊會議時，可以直接分享所需的應用程式畫面，不必再投放、錄製或分享整個螢幕畫面。這項功能將支援 Pixel 5a（5G）版和後續裝置。

快速配對：

透過全新改良的配對方式，快速連結之前已經與帳戶配對的裝置。現在，可以在新手機上存取先前已設定的藍牙裝置，快速配對將以更便利的方式連結對應裝置。