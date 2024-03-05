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恐龍迷必衝！6公尺巨龍登《恐龍復活了》音樂劇　上演博物館驚魂夜

▲▼超人氣音樂劇《Musical TARU!恐龍復活了！》回歸。（圖／安徒生和莫札特的創意）

▲親子圈狂敲碗，超人氣音樂劇《Musical TARU!恐龍復活了！》回歸。（圖／安徒生和莫札特的創意）

記者林育綾／綜合報導

恐龍迷必追！在亞洲巡迴逾600場、累積40萬觀眾人氣的台韓共製音樂劇《Musical TARU! 恐龍復活了！》重磅回歸，今年4/6-4/7、5/4-5/5分別在高雄衛武營、桃園展演中心上演劇場版博物館驚魂夜，6月、7月分別於台北及台中演出，高達3公尺、長達6公尺的巨型恐龍偶將吸引大小朋友目光。

人氣音樂劇《恐龍復活了！》每年被敲碗，不僅獲韓國最佳家庭音樂劇大賞No.1，以千萬規模製作沈浸式舞台聲光效果，打造長達100分鐘高強度精彩歌舞劇情，當暴龍、厚頭龍、長頸龍，巨大恐龍伴隨震耳吼聲出場，讓觀眾驚呼連連。

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▲▼超人氣音樂劇《Musical TARU!恐龍復活了！》回歸。（圖／安徒生和莫札特的創意）

▲超人氣音樂劇《恐龍復活了！》上演劇場版博物館驚魂夜。（圖／安徒生和莫札特的創意）

《恐龍復活了！》劇情敘述主角們在月全蝕夜晚潛入博物館，沒想到恐龍化石和博物館展品悄然復活，半夜被竊賊盜走的小霸王龍「TARU」和媽媽「提菈」被迫分開，一群熱愛恐龍的志工團隊隨即展開一場驚奇的冒險旅程。

這齣台灣韓國共製的家庭音樂劇，累積超高人氣，上半場滿台的歌舞場面，帶動現場氣氛，劇情懸疑、好笑又緊張。下半場的重頭戲則是小霸王龍和媽媽的重逢片段，細膩的情緒轉折，讓大人小孩都看得入戲，感動地流淚。

▲▼超人氣音樂劇《Musical TARU!恐龍復活了！》回歸。（圖／安徒生和莫札特的創意）

▲▼超人氣音樂劇《恐龍復活了！》100分鐘毫無冷場。（圖／安徒生和莫札特的創意）

▲▼超人氣音樂劇《Musical TARU!恐龍復活了！》回歸。（圖／安徒生和莫札特的創意）

為讓恐龍生動逼真地於舞台上呈現，「安徒生和莫札特的創意劇場」導演吳維緯要求演員精準操控巨型戲偶，細緻的機關設計，讓恐龍尾巴隨著演員的律動自然地搖擺，操偶演員更參考了爬蟲類、鳥類等動物，讓恐龍頭部的轉動，走路的方式宛若真實動物般，讓霸氣十足的恐龍也有小動物的可愛呆萌反差面。

▲▼超人氣音樂劇《Musical TARU!恐龍復活了！》回歸。（圖／安徒生和莫札特的創意）

▲《恐龍復活了！》打破劇種的年齡限制。（圖／安徒生和莫札特的創意）

透過音樂及故事傳達家庭的愛與親子共享時光，一直是安徒生和莫札特的創意劇場（簡稱AM創意）的核心理念。《Musical TARU!恐龍復活了！》中文音樂劇100分鐘毫無冷場，打破劇種的年齡限制，讓現場的劇場迷、恐龍粉、親子家庭、冒險愛好者邊看邊笑，3/6即將於Tixfun售票網開賣6/22-6/23台北城市舞台、7/13-7/14台中中山堂場次。

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