代購團幫郭台銘收購連署書！279顆泰達幣買49張身分證　7人起訴

▲代購團為了幫郭台銘爭取總統參選連署書，在群組內用泰達幣購買身分證。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

曾到柬埔寨工作的男子余玄名，涉嫌在去年總統大選前，透過代購群組幫鴻海集團創辦人郭台銘收購連署書，群組內宣傳文字寫道：「郭台銘上任在台灣做偏門的都能降低被衝的機率」，藉此收購49張身分證，其中43張成功登記連署，徐女並轉出279顆泰達幣(新台幣約9千元)，台北地檢署5日依違反《正副總統選罷法》起訴余等7人。

起訴指出，2023年總統大選，除政黨推薦之外，透過連署方式的話須達到28萬9667人的門檻，40歲的余玄名與綽號CK(齊天)、Bao(東南)的不名男子聊到要幫郭台銘達成連署門檻，余因此成立「身分證支援群」，以每份200元代價收購連署書，並招攬一群年輕人加入群組分工製作連署書。

另外，余還找從事代購的女友許維臻幫忙，在Telegram代購群組幫忙宣傳收購連署書，並宣稱「郭台銘上任好處 偏門郭台銘上任在台灣做偏門的都能降低被衝的機率」，男子陳郁翔看到後，將民眾到網購平台註冊開設店鋪所提供的身分證，翻攝後轉傳給許女。

結果陳男提供的49張身分證，共有43張成功登記連署，因此獲得泰達幣279顆，與美元約1:1的比例換算，約為新台幣9千元，案經民眾檢舉後，台北市刑大報請台北地檢署指揮搜索拘提，將余男、許女等7人依法起訴，另4名幫忙製作連署書的未成年人，移送少年法庭調查。