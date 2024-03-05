想擁精彩人生！國小老師「考上空姐」卻猶豫了　前輩吐真心話

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名國小老師最近順利考上空服員，她原以為自己會毫不猶豫的辭職，如今卻陷入兩難，於是發文請益。PO文釣出不少航空業的前輩，一派狂勸退，表示這份工作不僅會有一堆職傷，作息也不正常；但也有人持不同看法，認為趁年輕可以多方嘗試。

女網友在Dcard發文提到，目前是國小正式老師，近期考上國內空服，本來覺得自己會果斷辭掉教師一職，但現在突然猶豫了，畢竟她也很喜歡教學這件事。

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她表示，當初會去考空服員，主要是想圓夢，也希望人生可以更加多采多姿，「現在有選擇權了，反而不知道要怎麼做了！」

對此，一派網友直言，「我朋友當老師後，每年寒暑假都出國玩很久，看起來很爽。而妳當空姐後，到外站都會累死，應該大部分都在調時差或休息，除非妳有同學一起飛，或是妳想當網紅，倒是可以試看看」、「快逃吧！航空業就是拿健康換薪水」、「調時差久了超級傷身體，光環還是健康...我選健康」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

PO文也釣出前輩，表示「飛了快三年的老人（27歲）來跟妳說，千萬不要選，會後悔的，轉行也沒有競爭力，沒有幾個可以幹到退休。基本上就是個青春飯，原本好好的身體，現在一堆職傷、腰扭傷，三餐不正常，作息混亂引發嚴重胃食道逆流而灼傷食道聲帶、免疫力低下等等很多問題，我不否認這份工作曾帶來的新鮮感跟光環，但真的不會想久做，除非你想當網美或是撈個金龜婿。」

不過，也有網友鼓勵原PO，「我大學同學超猛，她考上苗栗的正式，接著也考上華航，然後就辭掉老師了，我覺得她的人格特質是適合空姐的，也真心祝福她在新的領域有新發展」、「我的老師當初也是考上長榮空服，就毫不猶豫的投入航空業了！做到現在已經10年以上，給妳參考」、「建議選空服！趁年輕的時候還有體力，老了再當老師也不遲」、「選自己喜歡的工作吧，還這麼年輕」。