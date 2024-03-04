台灣11年後5人就有1人肥胖　「遠離肥胖3妙招」保健康

▲南投縣衛生局於社區辦理運動課程。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

每年3月4日是「世界肥胖日」，上班族劉姓女子因工作時間長、壓力大，經常久坐、缺乏運動及飲食不均衡，導致體重過重、腰圍變粗，直到檢查發現血壓及血糖過高，才驚覺自己肥胖的問題；經醫生及營養師的減重諮詢，持續3個月的飲食控制與規律運動後，不僅體重成功下降，各項健檢報告數據也都恢復正常。

南投縣衛生局指出，世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）於2023年報告預測，示警2035年時全球將有過半人口處於超重或肥胖狀態，屆時相關經濟損失將高達一年逾4兆美元，約等於全球GDP的3%，更相當於2020年新冠肺炎疫情最嚴峻時造成的經濟衝擊；這項報告預測台灣人口屆時將有19%屬肥胖，亦即每5人就有1人為肥胖者，其中以兒少肥胖人口增加速度最快，為「中度風險」國家。

▲營養師賴仁傑宣導均衡飲食重要性。（圖／南投縣衛生局提供）

縣府局長陳南松表示，攝取過多熱量與身體活動不足，易使體內囤積多餘脂肪、導致肥胖，不僅造成體能衰退，還會導致各種心血管和代謝症候群等疾病；衛生局提供「遠離肥胖3妙招」，讓民眾重視肥胖對健康的危害：

第1招「定時定量飲食、遠離高熱量」：掌握少油、少鹽、少糖、高纖和定時定量均衡飲食，建議每日均衡攝取6大類食物（蔬菜類、水果類、全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、油脂及堅果種子類及乳品類），並減少飽和脂肪、糖及鈉含量高的食物；第2招「規律運動，天天量體重」：維持每日運動30分鐘、每週累積達150分鐘的中等費力身體活動，並固定時間量體重，身體質量指數（BMI）應維持在18.5（kg/m2）至24（kg/m2）之間；第3招「充足睡眠，規律生活」：避免晚睡及熬夜，每天至少睡眠8小時。

陳南松表示，衛生局即日起至3月31日舉辦「打擊肥胖‧守護健康」活動，凡參加者回答問題並留言，就有機會抽中精美小禮物，詳細活動內容請上南投縣衛生局保健科臉書粉絲專頁查詢（https://reurl.cc/OGgE0g），全縣各鄉鎮市衛生所也皆有辦理飲食及運動等相關健康促進識能課程講座，活動訊息可洽詢當地衛生所。