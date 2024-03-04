以色列「拒派代表」出席談判會議！　狂轟加薩釀90平民死亡

▲以色列總理納坦雅胡未派代表出席談判會議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦哈瑪斯代表團3日抵達埃及開羅，就停火協議和釋放人質進行談判，但以色列最終決議，不會派出任何代表團出席。與此同時，以軍仍猛烈轟炸加薩南部，過去24小時造成超過90位平民喪生。

根據CNN報導，以色列一名官員透露，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和情報局長巴尼亞（David Barnea）討論後，決定不派遣以色列代表團前往開羅，因為哈瑪斯沒有對以色列的兩項要求做出回應，第一項是提供一份人質名單，明確寫出哪些還存活，哪些已經死亡；第二項是確認以色列釋放巴勒斯坦囚犯來交換人質的比例。

納坦雅胡上週在演說中指出，「我還沒收到這兩個問題的答覆，儘管我們很願意（談判），但現在說我們是否會在未來幾天內達成協議還為時過早。」

哈瑪斯消息人士則透露，要達成協議前還有三個關鍵點，包含是否永久停火、以色列軍隊是否全面撤出加薩走廊、流離失所的人民能從南方返回北方家鄉。

▲以色列軍隊持續空襲加薩南部城市拉法（Rafah）造成大量平民死傷。（圖／路透）



儘管美國總統拜登上周才樂觀表示，有望在本周達成停火協議，但一名外交消息人士透露，目前談判進展緩慢，不太可能在未來48小時內取得突破。

與此同時，以軍對加薩的轟炸和巷戰毫不手軟，加薩南部拉法（Rafah）和甘尤尼斯（Khan Yunis）3日遭遇數波空襲。

加薩衛生部表示，過去24小時又有90名巴勒斯坦人喪生，使得自從去年10月7日以來，這場戰爭已經奪走3萬410條人命，大部分是婦女和孩童。