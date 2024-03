法新社：哈瑪斯稱「加薩最快24小時停火」　前提是以色列同意要求

▲以色列和哈瑪斯在加薩走廊衝突使人道危機加劇。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國拜登總統2月底曾透露,加薩走廊有望在3月4日達成停火協議,當時以色列與哈瑪斯(Hamas)皆持保留態度。然而,根據法新社3日最新報導指出,哈瑪斯表示,如果以色列接受要求,加薩可能「在24至48小時內」停火。

據法新社報導,哈瑪斯一名高級官員3日匿名表示,「如果以色列同意哈瑪斯的要求,包含讓流離失所的巴勒斯坦人返回加薩北部並增加人道主義援助,這將為未來24至48小時內達成(停戰)協議鋪平道路。」

