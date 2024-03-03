恐怖！三寶婦頭次上國道就逆向5公里　最高罰3萬6

記者高堂堯／南投報導

年約60歲的余姓婦人1日上午開車出門，自埔里鎮往台中市方向西行，竟誤闖國道6號埔里交流道東向匝道逆向行駛約5公里，嚇得東向車輛駕駛直呼：「真的是不要命！」國道警方隨即通知余婦到案說明，她後悔表示是因為第一次駕車行駛高速公路才導致逆向誤闖，警方訊後已依法舉發。

▲余姓婦人第一次開車上國道，就誤闖國道6號埔里東向交流道逆向行駛。（圖／記者高堂堯翻攝）

有民眾前天在於臉書「爆料公社二社」社團PO出行車紀錄器影片，表示上午行駛在國道6號愛蘭交流道，準備下埔里交流道，突然內車道上衝出一輛車逆向，高速迎面而來，完全不減速，每輛車都嚇得閃到右邊，平常在電影情節裡面才看得到的畫面，竟然在眼前真實上演，嚇死人了。

國道七隊快官分隊指出，經審視影片內容，發現為當日早上10時30分許通報之案件，勤務指揮中心隨即監控即時影像並通知巡邏車前往處理，在警方抵達前該車已自行下愛蘭交流道，隨後2日調閱影像，查明該違規車輛駕駛人為余姓婦人，並通知到案說明。

余姓婦人向警方表示，當時由埔里交流道逆向開上國道6號，發現誤闖後即從愛蘭交流道開下國道，國道七隊依《道路交通管理處罰條例》第43條1項6款｢在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛」，可處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並呼籲用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路。