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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

iWIN事件惹萬人不滿　蔡易餘：真實二創縱使「硬蕊」仍有創作自由

▲▼第十一屆新國會今（1）開議，圖為民進黨立委蔡易餘。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委蔡易餘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

近期iWIN網路內容防護機構通知業者協助下架涉及「幼態／兒少」性相關的虛擬創作，引發關注二次元文化的網友不滿。民進黨立委蔡易餘上周總質詢關切此議題後，今（3）進一步透過臉書發文，他表示，虛擬創作涉及兒少恆屬「軟蕊（soft core）」，真實二創縱使「硬蕊（hard core）」，但在藝術性與教育性的原則例外下依然要尊重創作自由。

上月初有網友透過公共政策網路參與平台提案，主張檢討二次元創作（虛擬產物、圖畫）受《兒童及少年性剝削防制條例》規範限制的適切性，累計近2萬人連署，而衛福部將於3月中舉行專案會議回應網友提案，iWin則將在3月底舉行專家會議。

對此，蔡易餘今天透過臉書表示，他認為應先定義《兒少性剝削條例》第2條「與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品」，倘若圖畫是真人兒少的照片，在禁止之列無疑，但若屬於二次元創作的虛擬人物，則不應管制，否則任何管制都會讓創作人自我思想審查，扼殺創作自由空間。

蔡易餘指出，他主張「真實虛擬分開」以及「嚴打真實、放寬虛擬」；不過有個例外狀況是，以真實人物為題材的二創，是虛擬人物但又實際有人格存在，例如三國張飛和夏侯氏，畫師總喜歡描繪13、14歲被張飛所得（拐去）的夏侯氏，或如吳國大喬、小喬也都常被幼體化，這類已作古的真實人物，除非他們繼承人有明確說「不」，否則應該都屬創作自由，百分之百保障。

至於真實二創的概念，蔡易餘表示，他覺得ACGN協會提出管理「以真實兒童為題材之圖畫」、「以真實兒童檔案為基礎運算的AI圖畫製品」兩元素的概念可行。

蔡易餘也舉例，總質詢他提出超過千歲的「阿嬤」芙莉蓮的例子，因為這位千年阿嬤看起來像14歲幼女；七龍珠的悟空和布馬已經是阿祖跟阿嬤了，但在他們12歲、16歲那年脫內褲的畫面還是流通不斷；或如羅浮宮中法國畫家格勒茲的畫作「破壺」，畫本身的幼女形象加上文字介紹「紫藤髮帶束起絳紅的頭髮，再綴以鮮花，白色裙襬挽起朵朵花蕾，她帶着一柄破碎的水壺，優雅美妙」，外界都懂這在描述什麼東西，但畫中女孩是否是真人演繹不得而知。

蔡易餘說，另外俄羅斯博物館的「如維納斯般的伊莉莎白女皇像」，完成於1715年，當時女皇才6歲，6歲真人裸女的描繪創作在上述論述下，如產生在今日，這個反而才是iWIN應去注意本人意願的。他直言，但時至今日，女皇已作古，還是回到創作自由吧。

蔡易餘表示，他會持續和衛福部保護司溝通，讓虛擬二次元應該繼續自由，同時，也建議在進行對話時，大法官解釋617號「硬蕊」和「軟蕊」的二分法是也許是站得住腳的底線，虛擬創作涉及兒少恆屬「軟蕊」，真實二創縱使「硬蕊」，但在藝術性與教育性的原則例外下依然要尊重創作自由。

根據釋字617號解釋，猥褻物品被區分為「硬蕊」與「軟蕊」，前者指暴力、性虐待或人獸交等而無藝術性、醫學性或教育性的資訊及內容，後者則是指，客觀上足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒之猥褻資訊或物品。

▲▼蔡易餘總質詢。（圖／翻攝自蔡易餘臉書）

▲蔡易餘上周總質詢時關注iWIN爭議。（圖／翻攝自蔡易餘臉書）

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