印度電視台專訪吳釗燮　陸不滿：嚴重違背一個中國原則！

▲吳釗燮接受印度媒體視訊專訪。（圖／翻攝外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

印度電視台News X日前專訪了外交部長吳釗燮，引起中國大陸駐印度使館的不滿。大陸駐印度使館表示，電視台的行為是為吳釗燮的台獨及虛假言論張目，嚴重違背一個中國原則，是完全不可接受的。

陸駐印度使館提到，一個中國原則的含義是清晰、明確的，那就是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「這是國際社會的普遍共識，是公認的國際關係基本准則，構成二戰後國際秩序的組成部分，為聯大第2758號決議所確認，也是中國和有關國家建立和發展外交關係的政治基礎。」

陸駐印度使館指出，聯合國秘書處法律事務辦公室官方法律意見明確指出「台灣作為中國的一個省沒有獨立地位」，「台灣當局不享有任何形式的政府地位」，實踐中，聯合國對台灣使用的稱謂是「台灣，中國的省」。

陸駐印度使館強調，無論「台獨」勢力如何歪曲事實、鼓吹「台獨」，都無法改變上述歷史和法理事實。

陸駐印度使館說，所有與中國建交的國家都應堅定履行堅持一個中國原則的承諾，這也是印度政府的官方立場，「而且，印度還是最早承認一個中國的國家之一。」

陸駐印度使館還說，敦促印度有關媒體在涉及中國主權和領土完整等重大核心利益的問題上秉持正確立場，恪守一個中國原則，不為「台獨」勢力提供發聲平台，避免發出違反基本常識的錯誤信號，不要誤導大眾。

吳釗燮2月29日接受News X首席主播Rishabh Gulati視訊專訪，他表示，台灣期待與印度加強經濟、文化、教育及農業等面向的合作與交流，「印度是台灣企業極佳的市場，加上印度正積極發展半導體產業，而台灣擁有全球半導體產業的最大動能，深信雙方有極大的合作空間。」