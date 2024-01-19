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豪神曬合體照隔空慶生　見周董全場狂愣「變好老」：本尊？

▲▼林書豪曬與周杰倫的合照。（圖／IG／jlin7）

▲林書豪曬與周杰倫的合照。（圖／IG／jlin7）

記者鄺郁庭／綜合報導

昨（18）日是天王周杰倫45歲生日，正在舉行世界巡迴演唱會的他，儘管人在巴黎，各界仍紛紛送上祝福。其中，球星林書豪特地在IG發了一篇文，貼出兩人打網球的合照，隔空祝周杰倫生日快樂。沒想到照片引發議論，因為周杰倫看上去已顯老態，「周董也才45歲，怎麼變這麼老了？」掀起話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「周杰倫 怎麼 變這麼老了……」文中貼出林書豪的貼文截圖，認為照片上的周杰倫看起來很老，「周董也才45歲，怎麼變這麼老了……？有沒有周董一系之間變老頭子的八卦？太操勞了嗎？」

貼文引發熱論，「哥可能不打算做醫美XD」、「不要騙我，那是東尼大木吧」、「這是周餅倫吧！不要想騙我喔」、「這個在路上，我真的會認不出來」、「年紀在不惑和知天命之間來回擺盪」、「這個參加周杰倫模仿大賽可能得不到名次。」

不過，大部分網友認為，這才是那個年紀該有的樣子，「沒上妝啥的還可以吧」、「45歲這樣很正常」、「45歲也不年輕了耶！」也有人表示，「應該是拍照問題吧」、「鄉民也只有這能嘴，人家這一生是SS級精彩豐富」、「眉毛遮起來也會顯老」、「把頭髮跟眉毛遮住，看起來是真的老，很沒精神。」

還有網友推測是不是因為變瘦了或水腫，「看著像太早出門，還在水腫」、「看起來比較像水腫而已」、「還好吧？看起來是變瘦了」、「年紀加上變瘦，臉沒那麼膨」、「變瘦了欸」、「大概是減肥造成的，瘦身時臉的脂肪不當流失，就會看起來顯老。」

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