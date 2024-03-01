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梁實秋文學大師獎揭曉　新銳作家黃瀚嶢奪散文大師獎

▲▼梁實秋文學大師獎揭曉，新銳作家黃瀚嶢、旅美資深譯者施清真，分別奪下散文與翻譯大師獎。（圖／台師大提供）

▲梁實秋文學大師獎揭曉，新銳作家黃瀚嶢奪下散文大師獎。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

邁入第36屆師大梁實秋文學大師獎，今年共77件作品角逐，首獎名單今（1日）公布。散文大師獎由國內新銳作家黃瀚嶢以《沒口之河》拿下首獎，翻譯大師獎則由旅美資深譯者施清真以譯作《美國佬》獲頒首獎，兩人各獲得20萬元首獎獎金。

台師大表示，師大梁實秋文學大師獎的設立，是為了紀念長期在台師大英語系任教的文學院前院長、翻譯暨散文大師梁實秋。從1988年第一屆至今已走過30多個年頭，希望在歷年鼓勵創作風氣，與提振台灣閱讀文化下繼續走下去。

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本屆文學獎獎項競爭激烈，主辦單位台師大全球華文寫作中心指出，在國內外優秀的出版社與著名作家、譯者參與下，共收到77本作品角逐。特別邀請來自台灣、新加坡、香港、馬來西亞及旅美的知名作家、譯者及學者，維持國際性及地域多元化的傳統，組成陣容強大的評審團隊，經過初審、複審及決審三階段嚴謹的審查制度，評選出本屆兩大獎項之得獎名單。

本屆散文大師獎，由剛獲得2023台灣文學獎金典獎及蓓蕾獎肯定的新銳作家黃瀚嶢，以《沒口之河》（春山出版）一書榮獲首獎。台師大表示，黃瀚嶢為台灣大學森林所畢，現為生態插畫與環境教育工作者，曾獲時報文學獎小說組首獎。得獎作品《沒口之河》為其首部散文創作。另散文大師優選得主則有石曉楓、梁靖芬、詹宏志、鍾曉陽及鍾玲玲，分別來自台灣、馬來西亞及香港等地，顯示文學獎深耕華文界多年的廣泛度。

至於本屆翻譯大師獎，則由旅美資深文學譯者施清真，以譯作《美國佬》（木馬文化）一書榮獲首獎。台師大表示，施清真為西北大學人際傳播學博士，現居舊金山，專事翻譯寫作。獲獎譯作《美國佬》為作者阿迪契首部繁體中文版長篇小說，透過施清真精湛的譯筆，將書中「異鄉人」心境，栩栩如生地呈現在華文讀者眼前。翻譯大師優選得主則有何穎怡、李靜宜、葉佳怡及鄭淑芬，均為翻譯界筆耕多年的知名譯者。

▲▼梁實秋文學大師獎揭曉，新銳作家黃瀚嶢、旅美資深譯者施清真，分別奪下散文與翻譯大師獎。（圖／台師大提供）

▲梁實秋文學大師獎揭曉，旅美資深譯者施清真，奪下翻譯大師獎。（圖／台師大提供）

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