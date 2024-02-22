台積電攜手台師大合作「半導體學程」　修完學分保證獲面試機會

▲台積電攜手台師大合作「半導體學程」，學生取得修畢證明書，保證獲得面試機會。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台積電與台師範大學科技與工程學院攜手合作「半導體學程」。今（22日）舉行說明會，吸引約500名台師大學生擠爆現場。台師大指出，只要修完至少15門課程，由師大及台積電共同簽署授予「學程修畢證明書」，獲頒上述證書者，申請台積電職缺，將保證獲得面試機會。而學程規定科目平均學業成績達80分(含)以上並獲錄取者，台積電將給予學程到職獎勵金。

國內半導體產業人才嚴重不足。為解決此問題，不少半導體公司與大學合作，而身為護國神山的「台積電」，這學期和台師大科技與工程學院合作「半導體學程」，透過產學合作提供半導體相關整合課程，為台灣產業界培養更多半導體人才。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台師大與台積電今天中午舉行說明會，吸引約500名學生到場，擠爆說明會現場，校方不得不新增另一間會議室，容納超乎預期的人潮。

台師大副教務長劉宇挺表示，這次與台積電合作，代表台師大在半導體領域的重要進展，顯示科技與工程學院相當重視與產業界的連結，並致力於實踐理論與實務的整合，學程將可幫助台師大推動國際化及培育相關領域學生學習半導體先備知識，強化實作能力，培養具備半導體領域所需的知識與技術的專業人才，增加就業競爭力。

根據台師大規劃，半導體學程將開設必修20門、選修19門課，學生至少必須修完15門課才能拿到學程修畢證明書，其中包括至少5門必修及5門選修課。而參加此學程學生，將有機會參加學程專屬系列活動，以及參與台積電業師講授的專屬課程。

台師大表示，學生在修滿學程規定科目與學分，經主持系所審查無誤後，將由學校及台積電共同簽署授予「學程修畢證明書」。獲頒「學程修畢證明書」者，申請台積電職缺，將保證獲得面試機會。另學程規定科目平均學業成績達80分（含）以上並獲錄取者，台積電將會給予學程到職獎勵金。

▲台積電攜手台師大合作「半導體學程」，今天舉行說明會，參與學生擠爆現場。（圖／記者許敏溶攝）