彩券沒刮中還是有獎！現折200元3C配件購物金

▲刮刮樂、公益彩券沒中別丟，可賺配件購物金。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣彩券最著名的彩券就是大樂透、威力彩，而每逢過年期間刮到手軟的刮刮樂，更是大家的最愛，但沒中的彩券跟刮刮樂能幹嘛？傑昇通信推出新活動，只要持「台灣彩券」發行的「未中獎彩券、刮刮樂」至傑昇通信門市購買配件，即可享有折扣優惠，且消費後再送超可愛傑昇吉祥物「傑納瑞狗狗」包裝抽取式衛生紙一串。

台灣彩券自1999年發行，至今已有25年，當初發行目的以提升社會福利為主要，根據台灣彩券公司於官網公告表示，113年1月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣13.13億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備，公益本質不變，也給了民眾即時性的樂趣及希望。

而大部分民眾購買彩券或刮刮樂，未中獎後只能扔掉，有鑒於此，為了響應公益一起為提升社會福利盡一份心力，傑昇通信發起全台門市「傑昇全心挺你做公益」活動，就算與大獎擦身而過也別傷心，民眾只要持「台灣彩券」發行的「未中獎彩券、刮刮樂」至傑昇通信門市購買 300 元以上配件，立即享有200元配件購物金的優惠折抵。

傑昇通信表示，像是購買TOUGHER 25W PD+QC雙孔快速充電頭，拿未中獎的彩券及刮刮樂，門市破盤價590元，直接再折200元，消費後再送抽取式衛生紙一串，相當實用；另外，傑昇通信提醒，一張未中獎的彩券或刮刮樂，限折抵一件商品，且不可與其他折扣優惠活動併用。