　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

彩券沒刮中還是有獎！現折200元3C配件購物金

▲刮刮樂、公益彩券沒中別丟，可賺配件購物金。（圖／傑昇通信）

▲刮刮樂、公益彩券沒中別丟，可賺配件購物金。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣彩券最著名的彩券就是大樂透、威力彩，而每逢過年期間刮到手軟的刮刮樂，更是大家的最愛，但沒中的彩券跟刮刮樂能幹嘛？傑昇通信推出新活動，只要持「台灣彩券」發行的「未中獎彩券、刮刮樂」至傑昇通信門市購買配件，即可享有折扣優惠，且消費後再送超可愛傑昇吉祥物「傑納瑞狗狗」包裝抽取式衛生紙一串。

台灣彩券自1999年發行，至今已有25年，當初發行目的以提升社會福利為主要，根據台灣彩券公司於官網公告表示，113年1月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣13.13億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備，公益本質不變，也給了民眾即時性的樂趣及希望。

而大部分民眾購買彩券或刮刮樂，未中獎後只能扔掉，有鑒於此，為了響應公益一起為提升社會福利盡一份心力，傑昇通信發起全台門市「傑昇全心挺你做公益」活動，就算與大獎擦身而過也別傷心，民眾只要持「台灣彩券」發行的「未中獎彩券、刮刮樂」至傑昇通信門市購買 300 元以上配件，立即享有200元配件購物金的優惠折抵。

傑昇通信表示，像是購買TOUGHER 25W PD+QC雙孔快速充電頭，拿未中獎的彩券及刮刮樂，門市破盤價590元，直接再折200元，消費後再送抽取式衛生紙一串，相當實用；另外，傑昇通信提醒，一張未中獎的彩券或刮刮樂，限折抵一件商品，且不可與其他折扣優惠活動併用。

ET快訊
江振誠爆婚變！親哥江宏恩發聲
快訊／6縣市續發低溫特報
快訊／蔣萬安小內閣改組！環保局長請辭獲准　國民黨的她成最年輕
3月新制懶人包！最高補助6萬　看病變貴了
軍公教退休金調漲4％！　溯及113年元旦、估52萬人受惠
氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐
大谷戀情「太會藏」！網讚嘆：女方是忍者？　貼文破160萬讚

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

彩券沒刮中還是有獎！現折200元3C配件購物金

Apple Car喊停　Siri神功能慘被砍

蘋果新專利曝光！　Apple Watch將擁有更多手勢功能

Vision Pro美國需求放緩　郭明錤：國際版有望提前發售

蘋果Beats Solo 4要來了！　傳有3種顏色可選

冰箱怎麼選最省電？　台電4招教戰

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

彩券沒刮中還是有獎！現折200元3C配件購物金

Apple Car喊停　Siri神功能慘被砍

蘋果新專利曝光！　Apple Watch將擁有更多手勢功能

Vision Pro美國需求放緩　郭明錤：國際版有望提前發售

蘋果Beats Solo 4要來了！　傳有3種顏色可選

冰箱怎麼選最省電？　台電4招教戰

「台北杜鵑花季」明開展！21萬株杜鵑、繡球花增至8種　夜間會點燈

中美晶去年每股賺16.99元攀高峰　今年將續創佳績

《浪姐5》即將開錄！KARA、前AKB王牌都參加　楊謹華樂曬出發照

陳冠宇集滿亞洲6顆蛋生涯無憾　相隔3年對決巨人軍回憶滿滿

雲林擬於虎尾高鐵特區增設派出所　提升治安、交通、為民服務

桃市路口事故率下降27%　PTT網友讚「科技市長太神啦！」

佘詩曼親切拿筆幫簽名…保鑣衝上來喝斥！粉絲看傻：都把她嚇到了

意外懷3寶想送養！人妻嘆「同甘共苦攏係假」：千萬別嫁窮老公

慎入！女遭毒蟲男友從23樓推下　慘死前恐怖驚叫聲曝光

國巨股利政策倍增　擬配發20元股息、2元股票股利

車停路邊被前後包夾緊貼　2分鐘狂喬角度成功開出

3C家電熱門新聞

Apple Car喊停　Siri神功能慘被砍

拒繳「蘋果稅」！Netflix停止支援蘋果系統付費

蘋果新專利曝光！　Apple Watch將擁有更多手勢功能

蘋果Beats Solo 4要來了！　傳有3種顏色可選

冰箱怎麼選最省電？　台電4招教戰

升級M3晶片！　外媒曝蘋果3月推新MacBook Air

Vision Pro美國需求放緩　郭明錤：國際版有望提前發售

彩券沒刮中還是有獎！現折200元3C配件購物金

iPhone 16 Pro相機規格大提升？外媒：估下放Pro Max獨有鏡頭

三星Galaxy Ring正式曝光！三色可選、加強追蹤睡眠

通話聲音「完全聽不到」　蘋果iOS 17現災情

AirPods將加裝鏡頭？外媒曝蘋果研發三大智慧新品

新遠傳網路升級好評飆破1.6萬則

七大新功能登場！外媒曝iOS 17.4正式更新時間

更多熱門

相關新聞

男子買彩券突改2號碼「中3691萬元」

男子買彩券突改2號碼「中3691萬元」

陝西一名90後（指1990年至1999年出生）的李先生（化名）近日購買彩券中得830萬元（人民幣，下同，約台幣3691萬元）。他表示，在選號的最後一刻突然改了兩號碼才幸運中獎。

快買！威力彩5.3億今晚開獎　3星座有望中獎

快買！威力彩5.3億今晚開獎　3星座有望中獎

錢包翻出5個月前彩券　意外中3千萬大獎

錢包翻出5個月前彩券　意外中3千萬大獎

砸7000萬買彩券沒中頭獎！　貪官夢想一夜暴富糗了

砸7000萬買彩券沒中頭獎！　貪官夢想一夜暴富糗了

刮中1千多萬元太嗨　男把彩券忘在商店

刮中1千多萬元太嗨　男把彩券忘在商店

關鍵字：

彩券

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

快訊／大谷翔平宣布結婚

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

獨／李緻認了分手《戲說》一哥陳麒凱：觀念差太多

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

快訊／53萬股民嗨翻！00919再配0.61元創新高　殖利率破10%　

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面