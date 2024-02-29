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嘉義縣機器人代表隊授旗　前進土耳其 FRC數位交流

▲▼ 嘉義縣代表隊赴土耳其參加FRC機器人競賽縣長翁章梁授旗祝福 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣代表隊赴土耳其參加FRC機器人競賽縣長翁章梁授旗祝福 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎高中19名學生組成嘉義縣代表隊，3月3日將出發前往土耳其參加FRC機器人競賽，縣長翁章梁今日出席授旗儀式，將隊旗交給竹崎高中校長蘇淵源，接著由蘇校長傳遞給學生授旗代表蘇子皓，各捐贈單位代表也到場觀禮，齊心祝福嘉義縣代表隊在全球3600支隊伍中過關斬將、大放異彩。

▲▼ 嘉義縣代表隊赴土耳其參加FRC機器人競賽縣長翁章梁授旗祝福 。（圖／嘉義縣政府提供）

代表隊將在3月5日起於福斯汽車競技場展開為期6日的區域賽，出國參賽經費由君綺醫美診所、圖清興誠基金會、財團法人高雄市清景麟教育基金會及游梅公益信託慈善基金共同支持，嘉義縣政府也補助184萬經費，提供19位學生和4位隨行教師的機票及住宿等費用。

▲▼ 嘉義縣代表隊赴土耳其參加FRC機器人競賽縣長翁章梁授旗祝福 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，感謝所有贊助單位大力相助，用善心幫助學生完成這場比賽，縣府非常支持孩子出國參賽，教育處也將會繼續舉辦國際交流相關活動，同時透過「嘉義縣政府補助所屬高級中等以下學校學生參加國際競賽要點」，提供相關經費補助學子出國。

▲▼ 嘉義縣代表隊赴土耳其參加FRC機器人競賽縣長翁章梁授旗祝福 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁進一步表示，現在的科技發展已上升到更高層次，人工智能領域應用更是達到從前的人們無法想像的程度，這些進步改變人類的生活，嘉義縣的農業就是很好的例子，配合智慧農業發展，農作品質及施作效率都獲得改善，因此縣府必須投入更多教育資源，改變傳統教育方針，帶領孩子搭上數位科技趨勢。

▲▼ 嘉義縣代表隊赴土耳其參加FRC機器人競賽縣長翁章梁授旗祝福 。（圖／嘉義縣政府提供）

蘇淵源校長指出，FRC比賽是全球高中生機器人競賽盛事，學生要在有限時間完成機器人，過程中展現程式設計、數據與策略分析、機械設計與製作、行銷公關、外語溝通等能力，才能在比賽中跨域整合獲得佳績。謝謝縣府與各贊助單位提供經費，補助機器人材料費用及機票食宿等支出，期望孩子在比賽獲得佳績。

 
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