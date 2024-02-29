打掃垃圾池下秒「大鐵錘壓下」！2清潔工擠爆淪血水　事故原因曝

▲2清潔工打掃垃圾池慘死。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南省昆明市去年11月發生一起恐怖死亡意外，2名清潔工在垃圾池打掃時，當場遭機器輾碎身亡。據知情者透露，2人屍體全被擠爆，「只剩一灘血水」。事發4個月後，官方公布事故調查結果，2人是違規下坑清理坑洞底部垃圾時，垃圾壓縮機上懸掛的箱體意外墜落致2人死亡。

此前據陸媒報導，2023年11月3日，雲南昆明市西山區一垃圾處理站，2名清潔工被指「不慎掉入垃圾池」，最後被運行中的機器輾壓身亡。

據附近商戶稱，當時清潔工在垃圾坑旁邊傾倒垃圾，一不小心掉入垃圾池，隨後被池中的壓縮機器壓在了池底，在機器的持續運轉下，2名清潔工的屍體都被攪碎，只剩下一灘血水。

死者同事回憶事發過程，仍是驚魂未定，他說，「當時我正好跟他倆一起在垃圾站裡打掃，眼睜睜看著2人被大鐵錘壓下去，心都是抖的。」

29日，昆明市西山區人民政府網站公布《西山馬街街道蘭亭上錦垃圾中轉站「113」事故調查報告》，官方公布的事件經過為，2023年11月3日上午9時47分，在西山區上錦路蘭亭上錦垃圾中轉站，2名清潔工在清理垃圾中轉站坑洞底部垃圾時，垃圾壓縮機上懸掛的箱體掉落。上午10時，公安、消防等部門先後到達現場，救護人員到場後確認2人已無生命徵象。2名傷亡清潔工為1男1女（耿某海，男，63歲，曲靖市會澤縣人，為雲南省XX環境服務有限公司三輪車清理工；尹某，女，55歲，昆明市五華區人，為雲南省XX環境服務有限公司蘭亭上錦社區垃圾中轉站操作工）。

調查最後認定，耿某海、尹某2人違規下坑作業，加之設備長期處於沖洗、消殺、垃圾水侵蝕等特殊作業環境，存在氣溫及作業環境等不可抗力因素對設備造成影響，箱體意外墜落，導致2人死亡。