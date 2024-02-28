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民雄分局校園反詐騙宣導　加強網路辨識免受騙

▲▼ 「民雄打詐列車再次駛入校園 提升學生防詐免疫力」 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 民雄打詐列車駛入校園，提升學生防詐免疫力 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年來詐騙案件數量持續攀升，詐騙集團不分年齡族群騙取民眾的錢財，現在連青少年也不放過，為加強學生識詐觀念、提升個別防詐免疫力，嘉義縣民雄警分局偵查隊及豐收派出所組成防詐宣導團，27日特別至中正大學外文系入班宣導反詐騙，帶領師生一同了解現今青少年族群常見詐欺手法。


民雄分局分享學生族群可能遇到之詐騙案例，詐團經常透過「遊戲點數詐騙」、「詐騙連結」、「假網路交友」及「代收取包裹幫助詐欺」等方式，引誘青少年上鉤，若不小心成為詐欺人頭戶或幫助犯，甚至會引火上身，觸犯刑法及洗錢防制法，亦可能成為被害人提起民事訴訟的對象，擔負連帶損害賠償責任。


豐收所所長駱佳輝表示，詐騙集團看準青少年涉世未深、想快速領取現金的特性，利用假臉書帳號刊登假求職廣告行騙，用話術引誘同學提供帳戶以便後續打工匯入款項，待帳戶到手後，詐騙集團便利用該人頭帳戶洗錢，直到被害人之帳戶遭到凍結，才驚覺受騙。


在科技網路快速發展的年代，無論是學習、社交、工作及娛樂通通都離不開網路，詐騙集團也利用網路無遠弗屆的特性，發展出各式各樣、琳瑯滿目的詐騙手法。警方呼籲民眾凡事「三思而後行」，針對可疑資訊涉及個人資料、銀行帳號或有關錢的事情，不要急著全盤相信，應多方查證，才不會隨其詐騙話術而被操弄，也提醒大家有任何疑問請直接撥打165反詐騙專線或至派出所諮詢，避免落入詐騙集團的圈套。

▲▼ 「民雄打詐列車再次駛入校園 提升學生防詐免疫力」 。（圖／民雄分局提供）

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