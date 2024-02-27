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失智長輩心暖暖！門諾攜手理髮師貼心服務　剪完髮帥又漂亮  

▲▼門諾失智照護聯合服中心邀請理髮師到社區據點為長輩們提供義剪服務。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼門諾失智照護聯合服中心邀請理髮師到社區據點為長輩們提供義剪服務。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

關懷社區長者的需求，門諾壽豐失智照護聯合服務中心近日特地邀請理髮師到社區據點為長輩們提供義剪服務。不僅長輩們感到相當開心，也受到家屬的讚揚與感謝，78歲的黃爺爺說，雖然據點人數不多、空間不大，但因為失智團隊的用心，讓他們感覺就像在家一樣的溫暖。

▲▼門諾失智照護聯合服中心邀請理髮師到社區據點為長輩們提供義剪服務。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
子女們工作繁忙，長者又往往因交通不便、身體狀況等其他因素，無法自在的外出到理髮店修剪頭髮與整理儀容。據點社工師林家慧意識到這個問題，透過醫院相關單位的協助，很快的找到了理髮師進到社區據點為長輩提供專業的理髮服務。

▲▼門諾失智照護聯合服中心邀請理髮師到社區據點為長輩們提供義剪服務。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
林家慧表示，花蓮地形狹長，門諾壽豐失智照護聯合服務中心目前在壽豐鄉設立了兩處的失智據點，每周提供三天的服務，這次義剪活動除了滿足了社區長輩的生活需求，也讓他們感受到溫暖及關懷。幾位長輩在理髮過程中都紛紛對理髮師表示感謝。76歲的林奶奶說：我太高興了，現在看起來又整齊又漂亮，謝謝你們！另外，家屬也表達了對失智照護中心的感謝與放心，讓長輩們的生活更加舒適愉快。

▲▼門諾失智照護聯合服中心邀請理髮師到社區據點為長輩們提供義剪服務。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾失智照護聯合服中心致贈理髪師感謝狀。

理髮師說，理髮不僅僅是技術活，也是一種關懷和服務，能夠為長輩提供舒適、整潔的理髮體驗，看到長輩們笑容滿面，感受到他們的開心與滿足，就是最好的回饋了！有機會能夠參與這場義剪活動，與長輩們聊天話家常，反而讓他的內心就像是充飽了電，再次充滿活力，期許自己能夠為更多需要的人服務。
 
門諾壽豐失智照護聯合服務中心社工師林家慧表示，失智症不僅是全球關注的議題也是常見的老年疾病，它不僅影響著患者的生活質量，同時也給家庭帶來了巨大的負擔和挑戰。在這樣的情況下，失智據點的存在顯得更為重要，失智團隊將持續關注社區長者的需求及更貼切的服務模式，為長輩們提供更好的生活品質和更貼心的照顧服務。

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