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社會 社會焦點 保障人權

快訊／4秒踹4下！陽明教養院生腦出血亡　照護員拒認罪重判9年

記者黃宥寧／台北報導

北市陽明教養院永福院區林姓照護員，涉傷害極重度身心障礙陸姓院生，導致她重心不穩撞擊一旁硬物，經搶救16日身亡，林女依法起訴。法院開庭時，林女作無罪答辯。今（27日）士林地院宣判，依傷害致死罪，處有期徒刑9年。

上月開庭，林女委任的辯護林姓律師為綽號「憤怒鳥」前北檢檢察官，以PPT指出，檢方應就犯罪事實負舉證責任，並指出證明方法，在刑事審判的過程中，法院依無罪推定原則，不得預斷被告有罪，被告客觀上無導致被害人傷害、死亡行為，主觀上也無傷害事實，應為無罪判決諭知，最後強調，被告與被害人擁深厚情感，甚至替院生剪短髮、進修。

陸姓胞姊代理人也做PPT表示，林女從2022年5月12日從早到晚對被害人施虐，力道大到監視器都清楚錄到聲音，且迄今未道歉、上香求原諒，更指出陸生雖案發時為52歲，但其身心、智能心智未滿18歲，應就《身心障礙者權利公約》第10條「生命權締約國重申人人享有固有生命權，並應採取所有必要措施， 確保身心障礙者在與其他人平等基礎上確實享有生命權」請求10年以上有期徒刑。

起訴指出，2022年5月12日上午9時40分許，林女想帶陸生上廁所，但陸婦不配合並蹲在地板，林女竟氣得直接以腳猛踹陸婦4下，導致其頭部左後側受到撞擊，隨後離開。當天下午3時20分，林女返回現場，發現陸婦虛弱躺在寢室地板，且有嘔吐狀況，嚇得趕緊通報院內護理人員，並將人送醫急救，但陸婦搶救16天仍回天乏術。

痛失胞妹的陸婦姊姊認為妹妹死得不明不白，赴地檢署提告偵辦。為查明真正死因，檢察官委託法醫研究所進行解剖，結果發現死因為外傷性顱內出血、缺氧性腦病變和其併發症。

▲▼ 林玲聲 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲陽明教養院永福院區林姓照護員涉傷害致死陸姓院生。（圖／記者黃宥寧攝）

檢方勘驗監視器，發現林女在4月27日有連續踹踢陸婦頭部附近身體部位，5月12日替陸婦點眼藥水，無故踹踢右膝1下，案發當天林女從陸婦背後抓起褲頭，半提半推將人帶到牆角並以腳踢4下，導致陸婦撞擊一旁硬物後倒地。

林女偵查時，僅坦承案發當天有以腳踹陸婦數下；陳姓照護員則指出，陸婦在4月22日曾跌倒送醫，教保吳姓組長表示，調閱生活區監視畫面，除了林女，無其他照護員曾對陸婦傷害或粗暴照護行為。

檢察官為求謹慎，委請台大醫院張姓醫師替陸婦送醫搶救電腦斷層掃描做鑑定，鑑定認「硬腦膜下出血」屬急性期變化，出血是發生7天內，因此排除是4月22日跌倒造成的內出血，依相關證據等，以傷害致死罪起訴。

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