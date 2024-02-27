燈籠裝置藝術亮眼吸睛　南消官田分隊移工防災宣導不遺餘力

▲官田消防分隊人員偕同義消夥伴吳岳庭及胡鴻鳴等人發揮各自所長，在分隊前方空地製作大型燈籠裝置藝術來做為向大眾推廣防災訊息的媒介。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年甫開始，台南市消防局官田分隊便推出以祈福、平安、幸福為出發點的一連串防災宣導點子，來吸引民眾的目光，藉由這些新奇點子來吸引大眾目光，是推廣防災政令的首要努力目標。

繼推出駐地大型春聯吉祥話的點子後，緊接著官田消防分隊人員偕同義消夥伴吳岳庭及胡鴻鳴等人發揮各自所長，在分隊前方空地製作大型燈籠裝置藝術來做為向大眾推廣防災訊息的媒介。

此大型燈籠裝置藝術剛推出，便吸引來許多轄內企業負責人登門拜訪，希望消防隊的同仁能協助其廠內外籍移工進行多國語言的防災宣導。有了過往的經驗，官田分隊隊員林建豪不遺餘力搬出對應之國籍的防災宣導教材向其外籍移工進行防災教育，包含手動報警機、室內消防栓及滅火器操作要領，同時也強調因應不同國籍民眾之需求，若有狀況需要求援亦可以直接撥打119報案電話，派遣中心端亦可針對不同國籍的語言立刻翻譯，無須擔心語言隔閡而延誤報案黃金時間。

消防局李明峯局長表示，秉持著市長黃偉哲的施政理念，守護民眾生命財產安全，消防局做好各項準備應變工作，外勤同仁亦發揮創意，以這種巧妙的方式，成功吸引民眾目光，同時也把握機會向其推廣火災防範的觀念，常保憂患意識便可遠離災禍。此舉展現了消防分隊在社區安全推廣上的用心，同時也達到公私部門齊心防災的決心，十分值得讚賞！

第二大隊大隊長王騰毅表示，此大型裝置藝術展現了官田分隊人員的用心，以有限的資源做出最棒的成果，宣導效果斐然，值得嘉許。成功在人潮往來密集的官田工業區引起了廣泛關注，更能精準地針對轄區高風險對象設計有效率的宣導方式，實在非常用心。希望透過這樣的創意推廣方式，社會大眾能更加注重火災防範，公私部門齊心合作，將能達到最大的防災量能。