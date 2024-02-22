又見無間道律師　收20萬「監控偵訊」示警毒團首腦：快丟手機

記者劉昌松／台北報導

律師閻道至去年3月接到1件毒品案件，陪同嫌疑人接受偵訊後，將偵查內容洩漏給毒團蔣姓首腦，更進一步通知蔣男把手機丟掉，直到共犯家屬決定更換辯護律師，專案小組察覺有異，追出閻男收了20萬元的律師費後，還洩漏偵查秘密，掩護蔣男躲避查緝，台北地檢署調查後，22日依藏匿人犯等罪起訴閻道至。

▲律師閻道至涉嫌將偵查秘密洩漏給毒團首腦，被依藏匿人犯、洩密等罪起訴。（圖／記者劉昌松攝）

檢警調掌握到竹聯幫明仁會成員蔣文舜為首的販毒集團，將二級甲基毒品安非他命夾藏在衣服內，從馬來西亞走私偷運來台，在2023年3月間，成員葉丞恩在前往收貨時，遭埋伏的專案小組人贓俱獲，查扣俗稱石頭的安非他命結晶63顆，純質淨重2公斤。

葉承恩被依現行犯逮捕後，閻道至以受委任辯護人身分陪同應訊，後來葉男遭檢察官聲押禁見獲准，閻道至還到看守所辦理律見，但沒過多久，葉男就更換委任律師，並表示根本不認識閻道至，是蔣男在事發當天臨時幫忙請來的律師。

檢調單位直覺事情不單純，仔細追問勾稽後，發現閻道至沒有遵守律師規範，將當事人葉男接受偵訊內容，以及案件偵查進度都洩漏給首腦蔣文舜，甚至通知蔣直接將平常使用的手機丟棄，以免成為證據。

閻道至2023年9月被檢察官簽分洩密案偵辦後，承認做錯事，並表示當初受蔣文舜的委任辦理這件毒品案，收費約20萬元，檢察官訊後諭令閻道至35萬元交保，並在案件偵查終結後，依藏匿人犯、洩密等罪將閻起訴。

至於檢方原先偵辦的蔣文舜等人涉嫌10年以上運毒案，經檢察官起訴後，因蔣文舜另外供出毒品上游是「楊展越」，獲法官減刑將蔣文舜判處1年11月，緩刑5年；葉承恩被判1年9月，緩刑2年。檢方認為刑度過輕，將提起上訴。