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快訊／氣象署「9縣市低溫特報」　北北桃持續10度以下低溫

▲▼寒流、冷氣團、低溫、禦寒、冬至。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾請多加注意保暖。（示意圖／記者黃克翔攝） 

記者鄒鎮宇／綜合報導

受到強烈大陸冷氣團影響，氣象署26日深夜針對9縣市發布低溫特報，其中新北市、台北市及桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

氣象署指出，強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。26日晚至27日桃園、新北、台北局部地區有持續10度左右或以下氣溫、連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請民眾注意防範。

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其中低溫區域，亮起非常寒冷的「橙色燈號」包括新北市、台北市、桃園市等3縣市，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

亮起代表寒冷「黃色燈號」的包括基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣等5縣市，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

▼氣象署發9縣市低溫特報。（圖／氣象署）

▲▼快訊／氣象署「9縣市低溫特報」　北北桃持續10度以下低溫。（圖／氣象署）

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