女叫Uber上錯車　斷片醒來發現「全裸在汽車旅館」信用卡被盜刷

記者李振慧/綜合報導

美國佛州49歲男子丹尼(Danny Marad-Avecillas)被控假扮Uber司機,把一名女乘客載到汽車旅館中性侵,受害者醒來時,發現自己全身赤裸,而且對發生的事情完全沒有記憶,當局正在調查是否還有其他受害者。

49歲被告丹尼23日於邁阿密-戴德郡(Miami-Dade)法庭出庭受審。受害者指控,1月12日晚間她預計搭乘Uber返回Airbnb住處,當她看到丹尼出現時,對方讓她以為那是她叫的車而上車。

After Uber ride from South Beach, tourist woke up naked in motel with memory fog, police say; driver arrested, charged with fraudulent use of a credit card, fraudulent use of personal ID https://t.co/X3AnKqcPsQ