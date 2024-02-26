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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反嗆民進黨新潮流「寄生國家」　黃國昌：連對人的基本尊重都沒有

▲▼民眾黨團總召黃國昌。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲遭質疑「寄生國會」，但柯認為是「國會寄生我」，引發民進黨團喊話，要把「國會寄生蟲」趕出立院。對此，民眾黨團總召黃國昌回擊，民進黨最沒資格批評這件事情，且充分展現出「我是老大」權貴心態，真正在寄生國家的是民進黨，特別是新潮流，且連對人的基本尊重都做不到。

黃國昌26日早上接受《POP撞新聞》廣播節目專訪，針對寄生國會爭議，黃國昌表示，說柯文哲是寄生國會，「我的回應很簡單，8個字『惡意抹黑、莫名其妙』。」

黃國昌提及，民眾黨團每週二、五早上到黨團開會，一開始8名立委運作時，自己就拜託柯文哲，黨團法案推動必須與選舉政見、黨的政策有緊密連結，如果重大事情不同調，外界很容易見縫插針、批評「黨想一套、黨團想一套」，所以才拜託柯文哲參加晨會，而柯也是馬上答應，沒擺出「來我辦公室報告」的架子，讓大家在開會時暢所欲言，有什麼想法就講出來。

主持人黃暐瀚詢問，那柯文哲在會議中是否也可發言？黃國昌回應，「當然啊！要不然怎麼會叫溝通？」而黃暐瀚則再追問，這樣立院黨團是黃國昌大，柯文哲大？黃國昌說，不用想要見縫插針，「你如果問我自己的真心話，我希望是他大，因為他大代表的意思，是『有很多事情他（柯文哲）要承擔責任』。」

不過，黃國昌也強調，民眾黨團溝通方式不是在比誰大，「這種見縫插針的戲碼，我老實說，我以前看過了，大黨怎麼透過媒體名嘴挑撥離間、見縫插針分化，這是最簡單的戰術。」就是就事論事、把話說清楚，是民眾黨團邀請柯文哲來，討論立法院推動的法案、監督方向、重大政策跟看法，並且充分交換意見，「我真的不懂，這到底有什麼問題？」

黃國昌痛批，「今天更離譜的是，我覺得最沒資格批評這件事情的民進黨，說我們『寄生國會』、『要把柯文哲趕出立院』等，民進黨充分展現出『我是老大』權貴政治的心態。」國會是開放的，是人民的立法院，「我們邀請主席來參加黨團會議，到底有什麼問題？」

「你如果真的要講寄生的話，我不客氣的講，真的在寄生這個國家的叫民進黨，特別是新潮流！」黃國昌強調，「多少國營事業、政府設的財團法人，是你們拿來酬庸的？是你們拿來去培植自己的綠友友？那才叫寄生，且不僅是寄生，那個叫從納稅人身上吸血！」

最後，黃國昌說，今天透過這種羞辱式的言語對付柯文哲，「我必須要不客氣的說，他們（民進黨）真的連對人的基本尊重都做不到。」

柯文哲自2024總統、立委選舉結束後，每週二、五到立法院民眾黨團辦公室，與8名不分區立委開會，被外界質疑是在「寄生國會」；而柯文哲24日受訪時卻稱，黨團變大後，黨團薪水根本就不夠聘僱助理，「現在是中央黨部出錢請他們去黨團上班，現在不是寄生國會，是國會寄生我」。

面對柯文哲的說法，使民進黨團幹事長吳思瑤痛批，民眾黨明明有中央黨部，柯卻因為「不甘寂寞」刻意路過、進駐立院，呼籲立法院長韓國瑜捍衛國會尊嚴，把這位「國會寄生蟲」請出立法院。

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