營養師實測日本3款「睡眠多多」　1款成睡前儀式連兒子都愛

▲薛曉晶實測3款「睡眠多多」。（圖／翻攝「營養師媽媽曉晶的生活筆記」）

記者張靖榕／綜合報導

營養師媽媽薛曉晶日前在粉絲專業上分享舒眠好物，她說和先生、兒子實測日本3款機能性的優酪乳和多多，沒想到其中一款竟讓愛撐著不睡覺的兒子很快就昏睡了，而且她喝完隔天還感到精神狀況很好，因此呼籲養樂多可以考慮進口到台灣來。

薛曉晶在臉書粉專《營養師媽媽曉晶的生活筆記》分享育兒經驗，提到近日引發話題的台北小兄妹日睡6小時、晚上11時30分才就寢，她說自己的兒子也是同時間就寢，但卻是玩到那麼晚才睡，「媽媽好想早點下班，早點睡覺啊！」

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薛曉晶說自己本身是焦慮、睡眠品質很差、很難入睡的人，因此日前到日本看到傳說中可以幫助睡眠的睡覺多多，立刻拋去帶來的所有保健品，展開實測日本便利商店3款機能性優酪乳和多多的計畫。她第一天嘗試知名的養樂多Y1000，晚上10時30分喝，大約半小時後就有睡意，比平常凌晨1時的睡意來得早很多，晚上一路睡到早上8時左右，而且「一醒來精神狀況就好很多」！

第二天嘗試KIRIN提升免疫、添加GABA的睡眠多多，薛曉晶說這款主打夜間飲用，利用睡眠期間提升免疫，喝下去也是半小時就有睡意，但晚上的睡眠品質並沒有太好，隔天早上醒來後整個人還是昏昏沉沉。

由於被KIRIN睡眠多多嚇到，第三款NISSIN日清的睡眠多多，薛曉晶就請老公幫忙測試，喝下這款號稱有改善睡眠品質及減輕疲勞感功效的睡眠多多，老公說睡眠品質有提升，但感覺沒有比Y1000好。

此後養樂多Y1000就成了薛曉晶在日本每天晚上的睡眠儀式，兒子看到也吵著要睡前喝多多，「結果每天都要撐著不睡，覺得早睡就是少玩的兒子，居然在喝完多多後半小時就昏睡了，所以兒子也加入了多多睡眠儀式的行列之一。」

薛曉晶直呼在日本每天吃好、玩好、睡好，果真是放鬆的行程，不過同時也累積了回國後滿滿的工作，為了繼續好好入睡，他們將收集到的Y1000帶回台灣，測試到發文當天（21日），除了因為工作晚腦袋還在想事情造成入睡時間晚以外，「睡著後的睡眠品質也是非常好」，因此讓她呼籲「希望養樂多要考慮一下進貨到台灣啊」！

網友看了紛紛留言，「這下子有理直氣壯喝飲料的理由了」、「我也喜歡Y1000，台灣如果有真的會一直喝」、「根本勸敗文」、「好想喝看看Y1000」。