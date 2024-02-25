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高一學妹上廁所遭性侵　事後被載到藥房買避孕藥

尾隨母校高一學妹進入廁所性侵得逞　事後載她到藥房買避孕藥

▲台中地院法官依「成年人故意對少女犯強制性交罪」判處蔡男徒刑3年10月，可上訴。（資料照）

圖文／鏡週刊

台中市一名蔡姓男子透過網路交友軟體，認識就讀其母校高一的C姓少女，去（2023）年1月，他趁少女在公園上廁所，尾隨性侵得逞，事後還不在乎地載少女到西藥房買避孕藥；案經台中地院審理，蔡男堅稱2人係情投意合發生性行為，但法官查出C少女遭性侵後傳訊息給友人說：「我要瘋了，他居然內射」，因而認定有性侵事實，判蔡男徒刑3年10月，可上訴。

已成年的蔡男，透過交友軟體認識就讀他母校高一的C姓少女（16歲）去年1月7日，他透過網路社群，得知少女正與女性友人在逛夜市，於是傳訊息給C少女，說要載她回家，雙方約在夜市旁的公園碰面。

蔡男先打發C姓少女的友人離去，然後趁少女進入公園廁所時，尾隨性侵得逞；案經台中地院審理，少女供稱，被蔡男性侵後，她擔心懷孕，不斷哭泣，於是蔡男不耐煩的說「買（避孕）藥吃就好了，幹嘛哭」，接著蔡男帶她到西藥房，讓少女在門口等，自己進去買事後避孕丸，還催促少女吃藥後，載她回家。

蔡男在合議庭審理時，雖坦承與C姓少女在公園廁所發生性關係，但堅稱是兩情相悅，少女自願獻身；但法官查出，少女事後傳訊息給閨密說：「我要瘋了，他還內射」等語。

該閨密在法庭上證稱，C少女傳上述訊息後，她不放心打電話過去，感覺C聲音有哭腔，聽得出來對方相當沮喪、痛苦。法官因此認定蔡男觸犯「成年人故意對少女強制性交罪」，但審酌蔡男無前科，判處他3年10月徒刑，可上訴。

★根據兒少法第69條，不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊。

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