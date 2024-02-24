深夜撞爛空地4機車、電動車！駕駛消失　被害車主一覺醒來傻眼了

記者林名揚、陳韻如／金門報導

金門金寧鄉林堡路前厝路段24日凌晨1時40分許發生一起離譜車禍！一輛轎車衝撞路邊停放在空地上的三輛機車，以及一輛電動自行車後翻覆。警消獲報到場，現場一片狼藉，零件及車殼碎片四散，可見撞擊力道之大，不過現場卻未發現肇事駕駛，僅留下手機1部，警方後續於現場採集相關跡證，並將通知車主到案，以釐清案情。

▲轎車撞爛停放路邊的4輛機車、電動車，駕駛卻逃逸無蹤。（圖／記者林名揚攝）

▲車上德州撲克牌散落一地。（圖／記者林名揚攝）

這起車禍發生在今天凌晨，一輛轎車高速撞擊路旁空地上的三輛機車、一輛電動自行車，接著再朝路樹衝去後翻覆，肇事駕駛事後逃離現場，被害車主直到天亮醒來，看見自己的機車被撞成廢鐵當場傻眼，嚇得連忙報警。

警方獲報到場，發現車上僅留下一部手機，而車上的德州撲克牌還散落一地，但駕駛早已逃逸無蹤，後續警方也於現場採集相關跡證，並通知車主到案說明，以釐清相關案情。

▲▼被害車主睡醒發現自己的機車被撞成廢鐵，當場傻眼。（圖／記者林名揚攝）

金城分局表示，依照道路交通管理處罰條例第62條第1項汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。警方再次呼籲夜間車流量少且視線差，用路人較易鬆懈，行車應多注意，隨時注意車前狀況，有突發狀況才能及時反應，避免發生交通事故。