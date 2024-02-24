快訊／規模5.0地震　最大震度花蓮4級

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今天12:37發生規模5.0地震，震央在花蓮縣近海，深度21公里，最大震度花蓮4級。
根據中央氣象署地震測報中心資料，今天中午12時37分花蓮縣近海發生芮氏規模5地震，震央在花蓮縣政府南方40.0公里處，深度21.5公里，屬於極淺層地震。氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在花蓮縣磯崎。
另外，震度3級地區為台東縣、南投縣，震度2級地區為雲林縣、嘉義縣、彰化縣、嘉義市、台南市，震度1級地區為台中市、宜蘭縣、高雄市、苗栗縣。
▲地震規模圖。（圖／氣象署提供）
【 第006號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：113年02月24日12時37分09秒
震央位置：北緯23.63° 東經121.58°
震源深度：21.5公里
芮氏規模：5.0
相對位置：花蓮縣政府南方 40.0 公里 (位於花蓮縣近海)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：磯崎
3級：光復、紅葉、鹽寮
2級：西林、銅門、花蓮市、玉里、富里、西寶
1級：水璉、秀林、太魯閣、和平
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：長濱、成功、東河
2級：海端、池上、利稻
1級：鹿野、綠島、蘭嶼
● 南投縣地區最大震度3級
3級：玉山
2級：奧萬大、合歡山
1級：日月潭、信義鄉、竹山、名間、南投市
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、古坑、斗六市、土庫
1級：四湖、西螺、水林、麥寮
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路、民雄
1級：阿里山、大埔、太保市、義竹
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市、鹿港、大城
1級：員林、二林
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 臺南市地區最大震度2級
2級：白河
1級：東山、楠西、新化、善化、佳里
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、德基、臺中市、霧峰、梧棲
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：澳花、南澳、南山、武塔、大同
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、甲仙、六龜、旗山
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：鯉魚潭
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