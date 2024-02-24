快訊／規模5.0地震　最大震度花蓮4級

地牛翻身，今(24日)中午12時37分發生芮氏規模5.0地震，震央位花蓮縣近海，最大震度為4級，中央氣象署表示，該起地震是因為菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞導致，未來3到4天內要防範規模4到4.5餘震，不過餘震不會太多。