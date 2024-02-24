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美歐肯定台灣民主進程　支持有意義國際參與

▲▼ 台灣國旗,美國國旗,台美關係,美台關係。（圖／路透社）

▲美歐肯定台灣民主進程，支持有意義國際參與。（示意圖／路透社）

文／中央社

美國國務次卿盧嵐日前與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾召開中國議題對話與印太諮商會議後發表聯合聲明，重申台海和平穩定重要性與和平對話，並肯定台灣民主進程，支持台灣有意義參與國際組織。

盧嵐（Victoria Nuland）與沙尼諾（Stefano Sannino），於7至8日召開第6次美國歐盟中國議題對話高階會議暨第5次美國歐盟高階印太諮商會議。

美國國務院今天公布兩人會後聯合聲明指出，不論是在共同利益或是分歧領域，對持續與中國實質接觸採取開放態度。但兩人也對中國實體規避制裁與提供軍民兩用物品支持俄羅斯國防工業表達擔憂，並敦促中國在結束俄烏戰爭發揮積極作用，支持並參與有關烏克蘭的和平方案，持續維護包括聯合國憲章在內的國際體系與國際法。

為與中國建立可持續的經濟關係並加強國際貿易體系，美歐也認知有必要為勞工與企業推動公平的經濟競爭環境，同時尋求因應中國非市場政策與做法帶來的挑戰。

盧嵐與沙尼諾也討論透過提供全球意識與採取果斷行動，以解決中國持續侵犯人權的必要性。聲明也特別提及在中國發生的不公平與任意拘留案件，呼籲中國釋放這些人，並承諾持續努力反擊中國針對世界各地個人的跨國鎮壓行為。

在談到台灣時，美歐重申維護台海和平穩定的重要性，呼籲和平解決兩岸議題，並對台灣充滿活力的民主進程表達歡迎，包括1月的總統與立法院選舉。聲明也表達支持台灣有意義參與國際組織。

美歐也重申對台基本立場不變，包括一個中國政策。

在印太方面，雙方也討論印太地緣政治趨勢，當前南海、緬甸與北韓面臨的挑戰、外國資訊操縱與干預構成的持續威脅、深化太平洋島國夥伴合作等議題。

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