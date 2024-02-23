快訊／新北殯葬處再爆集體收紅包醜聞　檢廉搜索約談10官員+6業者

▲新北地檢署偵查大樓。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地檢署去年（2023年）偵辦新北市殯葬處與火化場約聘人員向喪家收紅包，藉此加快遺體火化流程或搶佔吉時辦後事，依《貪污治罪條例》起訴21人，正由新北地院審理，檢方事後發現新案情，前天（21日）與今天（23日）指揮廉政署再度搜索約談，共帶回10名公務員、6名葬儀業者訊問，全案依不違背職務收賄罪嫌擴大偵辦。

新北地檢署檢察官許宏緯指揮廉政署，前天先約談9人，包含1位證人、5名涉貪公務員與3名涉行賄業者，訊後諭知8名被告各交保3萬元到18萬元，今再約談5名公務員與2名業者共7人，2天共搜索約20處地點。

據悉，本件涉案公務員包括葉姓領班與多名任職殯葬處火化場的約聘工，主要負責遺體清洗、更衣、化妝或排定火化時間等業務，他們被指涉從2016年起，以每具遺體幾百元到1、2千元的價碼向葬儀業者收紅包，然後將遺體處理更細緻，或替喪家搶佔出殯吉時、加快遺體火化流程等。

檢廉初步查證，並未發現本次涉案公務員收賄後從事違背職務行為，今約談的被告陸續移送新北檢複訊，全案依不違背職務收賄罪嫌擴大偵辦。

此一業界陋習，新北檢去年就曾偵辦過，當時火化場席姓領班與20名約聘僱人員，被檢舉收受葬儀業者用文件夾藏的現金，當成提供特別服務的對價，藉此共得手3000多萬元，席男等21名公務員去年8月被起訴涉犯不違背職務收賄罪嫌，正由新北地院審理。