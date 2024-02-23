年輕人為何不生小孩？　網點出2殘酷現實：看看台灣什麼環境

▲不少網友認為經濟狀況與育兒環境，是造成台灣少子化的主因。（圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

台灣嬰兒出生率逐年下降，人口高齡化與少子化問題日益嚴重，為此政府狂推各項生育補助「催生」，但卻遲遲未見成效。就有一名網友好奇，現今育兒相關補助津貼較以往來得多，「為什麼大家不敢生？」貼文曝光後，網友紛紛點出2大殘酷原因，直呼「痛苦留在我們這一代就好！」

原PO在PTT以「你不想生小孩最大的因素是什麼？」為題發文，認為台灣生育率的低迷程度過於誇張，明明當代社會的經濟狀況與育兒福利，比起以前有過之而無不及，但為何大家反而不敢生，「是交不到異性朋友嗎？還是有什麼其他因素導致你不想生小孩呢？」

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貼文一出，不少鄉民點出「經濟」與「育兒環境」是主要原因，「不想因為小孩壓縮生活品質，總而言之就是錢」、「養小孩需要大量時間、大量金錢、大量兒童空間」、「現在工作環境都很競爭，除非家財萬貫，不然生小孩幾乎等於失業保證」、「養小孩的24年後得到24歲子女，沒養小孩的24年後得到1100萬，2名小孩就是2200萬，把2200萬再拿去滾10年，65歲退休就是3600萬。」

也有人認為是育兒環境讓人無法安心，「育兒環境超級糟糕，推去外面散步整天提心吊膽會被車撞」、「花一堆錢養小孩，結果長大在路上被三寶撞死，不然就被資本慣老闆奴役，白癡才生」、「不想生下一代，讓他們受苦，我也受苦」、「連領養貓狗都要看你的環境，想養小孩不用看看台灣給你什麼環境嗎？」

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