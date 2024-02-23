　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嫩模控性侵揭「1億性愛合約」！波霸杯富商喊告　聲明全文曝光

1億嫰模2／匯錢送車又買房　嫩模控富商要求簽5年性愛合約遭拒後變臉

▲俞宗明與C女拍攝第一支宣傳影片後，透過行銷公司與她接觸，再邀她前往美國協助公司參展。（圖／翻攝自LollicupStore YouTube頻道）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

「波霸杯大亨」、旅美台商俞宗明（Alan Yu，在台名為施宗明，53歲）指控28歲C姓女模假藉交往詐騙他超過新台幣1億元；但C姓女模向周刊澄清，反控俞男隱瞞已婚事實追求她，還趁她喝醉時性侵，事跡敗露後就開始砸錢，且納1億新台幣是2人協議的「性愛合約」。對此，俞男今(23日)發布聲明，表示C女不實言論已影響他名譽，將對相關人等提告求償，捍衛自身權益。

俞宗明聲明稿全文：

有關今(23)日媒體報導「奶茶大亨控詐騙 女模駁交往：趁我酒醉性侵我」、「嫩模揭波霸杯富商5年1億性愛合約 控隱瞞已婚趁醉性侵」等相關報導，報導內容並非事實，謹說明如下：

本人與C小姐往來期間，絕無對C小姐性侵，C小姐接受媒體採訪時竟誣指本人性侵，本人將另對C小姐提告，以維護本人清白。

本人與C小姐往來，係出於交往之基礎，惟事後發現C小姐結識本人後，即向友人打聽本人資力，刻意接近本人，其一開始即在欺騙本人，與本人往來期間謊言不斷，並以各種不同的名目與藉口誘使本人交付大額金錢、財物，事後即拒絕返還，本人始知遭詐。

本人絕無對C小姐有何性侵行為，亦無五年性愛合約之事，C小姐係合意與本人發生性行為，並於詐得財物後，即藉口無法與異性發生性行為而疏遠本人，本人始知遭詐，經向C小姐要求返還遭詐金額遭拒，乃委請律師提出刑事詐欺告訴及民事求償等，並對C小姐進行假扣押。

C小姐之不實言論嚴重影響本人名譽，且已對本人及本人事業造成嚴重之困擾及侵害，本人將對相關人等提告及求償，請各界切勿再以訛傳訛，傳述不實內容，否則本人均將訴諸法律，捍衛本人權益。

聲明人:Alan yu

ET快訊
快訊／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用
快訊／板橋篤行路民宅大火！火舌狂竄　40歲男女命危
媽媽趕到醫院！小姊妹命危　阿公盼監獄准假讓爸爸探視
東部戰區發布重磅海報　暗批金門事件
3姊弟出事路口是斜的！學者提解方：退縮行穿線、科技執法
快訊／公費流感疫苗「開放全民接種」
獨／全校緊急廣播！家長帶武士刀到校　1500師生躲教室
穿熱褲緊貼男友！　警專正妹遭搜索畫面曝
33歲男腫成香腸嘴　開刀取出「3隻肥蟲」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無照撞飛彰化3姊弟！74歲翁「從未考駕照」　去年也肇事被開罰

快訊／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

快訊／新北板橋篤行路民宅3樓大火！火舌狂竄　40歲男女命危

手牽手畫作真揪心！小姊妹遭撞命危　阿公盼監獄准假讓爸爸探視

台中醉男半夜跨坐3樓陽台「叫囂丟石塊」　鄰居嘆：已經好幾次了

獨／全校緊急廣播！家長帶武士刀到校　1500師生躲教室驚魂1.5hrs

左轉遭聯結車衝撞滿地碎片！嘉義大貨車內6人送醫　3人骨折重傷

多人共乘詐領6千補助　桃園「愛心計程車」運將A錢這下慘了

穿熱褲緊貼男友！警專女淡定看搜索畫面曝　警：態度極不配合

嫩模控性侵揭「1億性愛合約」！波霸杯富商喊告　聲明全文曝光

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

無照撞飛彰化3姊弟！74歲翁「從未考駕照」　去年也肇事被開罰

快訊／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

快訊／新北板橋篤行路民宅3樓大火！火舌狂竄　40歲男女命危

手牽手畫作真揪心！小姊妹遭撞命危　阿公盼監獄准假讓爸爸探視

台中醉男半夜跨坐3樓陽台「叫囂丟石塊」　鄰居嘆：已經好幾次了

獨／全校緊急廣播！家長帶武士刀到校　1500師生躲教室驚魂1.5hrs

左轉遭聯結車衝撞滿地碎片！嘉義大貨車內6人送醫　3人骨折重傷

多人共乘詐領6千補助　桃園「愛心計程車」運將A錢這下慘了

穿熱褲緊貼男友！警專女淡定看搜索畫面曝　警：態度極不配合

嫩模控性侵揭「1億性愛合約」！波霸杯富商喊告　聲明全文曝光

汽車大轉彎「推4歲女撞牆」奪命6秒畫面曝光　男抱她追肇事駕駛

「生乳捲始祖」爆關店潮　草屯店開幕僅1年將歇業

SCFI連2期下跌、美東線跌5％　貨櫃三雄同步收黑

無照撞飛彰化3姊弟！74歲翁「從未考駕照」　去年也肇事被開罰

網傳多組「當紅韓團」4月齊聚高雄開唱　陳其邁證實：有這一回事

提前3hrs到機場「還是錯過班機」超衰原因曝！ 短今大廳淚崩：法Q

快訊／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

快訊／新北板橋篤行路民宅3樓大火！火舌狂竄　40歲男女命危

日本塔台下錯指令！「跑道有飛機」還准許降落　機長嚇壞

SCFI今日跌2.60%　船公司透過減班、併班穩住運價　

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

社會熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

遠遠看到燈！姊拉著2弟妹跑仍遭撞噴　弟驚恐還原經過

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

女模反擊！　控「波霸杯大亨」：趁我酒醉性侵我

3姊弟走斑馬線遭撞命危　驚悚影像曝

撞飛3姊弟釀2命危！肇事74歲男：看到人已來不及

即／飯店開毒趴辯是鹽巴！警專女學生男友打臉認吸毒

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

更多熱門

相關新聞

性感女模不只出售原味內衣褲　口水也能賣

性感女模不只出售原味內衣褲　口水也能賣

美國北卡羅萊納州30歲性感女模布魯（Rebekka Blue）相當有生意頭腦，她除了在Only Fans平台做情欲影像，她將身上所有的「廢物」再利用並出售，從原味內衣褲到指甲、口水，她都可以賣，而且還能賣到好價格。

百萬人氣女神遭求償216萬　被抓包抖音開直播判賠

百萬人氣女神遭求償216萬　被抓包抖音開直播判賠

女和網友脫衣穩聊3個月　才發現是閨蜜老公

女和網友脫衣穩聊3個月　才發現是閨蜜老公

「囚犯照拍太正」爆紅　正妹現身爆被捕原因

「囚犯照拍太正」爆紅　正妹現身爆被捕原因

想拍網美照差點變亡美　女被巨浪沖走滅頂

想拍網美照差點變亡美　女被巨浪沖走滅頂

關鍵字：

波霸杯性愛合約女模俞宗明

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

關韶文離開台灣！

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面