嫩模控性侵揭「1億性愛合約」！波霸杯富商喊告　聲明全文曝光

▲俞宗明與C女拍攝第一支宣傳影片後，透過行銷公司與她接觸，再邀她前往美國協助公司參展。（圖／翻攝自LollicupStore YouTube頻道）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

「波霸杯大亨」、旅美台商俞宗明（Alan Yu，在台名為施宗明，53歲）指控28歲C姓女模假藉交往詐騙他超過新台幣1億元；但C姓女模向周刊澄清，反控俞男隱瞞已婚事實追求她，還趁她喝醉時性侵，事跡敗露後就開始砸錢，且納1億新台幣是2人協議的「性愛合約」。對此，俞男今(23日)發布聲明，表示C女不實言論已影響他名譽，將對相關人等提告求償，捍衛自身權益。

俞宗明聲明稿全文：

有關今(23)日媒體報導「奶茶大亨控詐騙 女模駁交往：趁我酒醉性侵我」、「嫩模揭波霸杯富商5年1億性愛合約 控隱瞞已婚趁醉性侵」等相關報導，報導內容並非事實，謹說明如下：

本人與C小姐往來期間，絕無對C小姐性侵，C小姐接受媒體採訪時竟誣指本人性侵，本人將另對C小姐提告，以維護本人清白。

本人與C小姐往來，係出於交往之基礎，惟事後發現C小姐結識本人後，即向友人打聽本人資力，刻意接近本人，其一開始即在欺騙本人，與本人往來期間謊言不斷，並以各種不同的名目與藉口誘使本人交付大額金錢、財物，事後即拒絕返還，本人始知遭詐。

本人絕無對C小姐有何性侵行為，亦無五年性愛合約之事，C小姐係合意與本人發生性行為，並於詐得財物後，即藉口無法與異性發生性行為而疏遠本人，本人始知遭詐，經向C小姐要求返還遭詐金額遭拒，乃委請律師提出刑事詐欺告訴及民事求償等，並對C小姐進行假扣押。

C小姐之不實言論嚴重影響本人名譽，且已對本人及本人事業造成嚴重之困擾及侵害，本人將對相關人等提告及求償，請各界切勿再以訛傳訛，傳述不實內容，否則本人均將訴諸法律，捍衛本人權益。

聲明人:Alan yu