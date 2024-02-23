眼神中滿是寵溺！　12星座無法抗拒「這類人」

▲樂觀開朗的人會讓雙子被深深吸引。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

愛情總讓人感到甜蜜又溫暖，《星座好朋友》為大家整理出12星座面對怎樣的另一半，會讓他們忍不住充滿寵愛與溺愛的眼神呢，一起參考看看。

溫柔顧家

代表星座：金牛座、巨蟹座、處女座

這些星座的人對於溫柔乖順，能夠幫助他照顧打理好身邊一切的人是充滿憐惜和愛惜的。當他在外努力打拚，想讓兩人的生活都過得更好，對方能夠幫他把生活瑣碎的事情都打理得好好的，能讓他們感覺到自己被重視。

開朗樂觀

代表星座：雙子座、天秤座、雙魚座

這些星座對開朗樂觀的人特別沒有抵抗力，很容易就會被這樣的人吸引。他們善於交朋友，喜歡和人相處、聊天，口才也很不錯、個性風趣幽默，和樂觀健談的人相處，更能讓他們感覺到輕鬆自在；若是個無聊沉悶、悲觀負面的人，只會令他們相處起來覺得心很累。因為開朗和樂觀，是他們最想要面對生活的方式，自己可能無法時時都做到，也就更需要身邊的人能適時拉著他。

▲和獅子座相處別忘為他留好面子。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

會撒嬌

代表星座：牡羊座、水瓶座、射手座

這些星座的人在感情中比較強勢，他們總想要掌控一切事情，讓他們能夠掌握對方的所有行為，一旦對方做了讓他們不開心的事情，他們很容易會因此而發脾氣；若對方是個脾氣和他們一樣倔，不肯服軟的對象，那麼兩人很有可能會因此爭吵起來；然而若對方是個願意示弱、會撒嬌的人，撒撒嬌他們就心軟八成了，更別提他們多半也知道自己可能也有做錯的地方，只是需要台階下，自然也不會再對對方多生氣。

懂得給面子

代表星座：獅子座、天蠍座、摩羯座

這些星座的人臉皮特別薄，走到哪都要顧面子，一旦失了面子便會讓他們感到不舒服。想要獲得這些星座的寵愛，一定要小心翼翼，特別是在公眾場合時，切記要時時給他留好面子，別在大家面前直接潑他冷水，能在外人面前幫他做足面子，讓他臉上有光。